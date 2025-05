Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na kolejny zakup uzbrojenia przez Polskę. Potencjalna sprzedaż ma dotyczyć 1,4 tys. zaawansowanych szybujących bomb lotniczych o małej średnicy GBU-39/B. Wartość tej transakcji może osiągnąć maksymalnie 180 milionów dolarów.

Bomby GBU-39 SDB / Shutterstock

Agencja Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA), która ogłosiła tę decyzję, podkreśliła, że polskie władze złożyły wniosek o zakup wspomnianych bomb wraz z niezbędnymi częściami i sprzętem towarzyszącym.

"Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zwiększenie jej zdolności do przeprowadzania skutecznych uderzeń powietrze-ziemia, wzmocnienie jej zdolności do ochrony suwerennego terytorium Polski i poprawę jej zdolności do spełniania wymogów NATO" - czytamy w oficjalnym komunikacie DSCA.

Bomba GBU-39/B, będąca przedmiotem potencjalnej sprzedaży, to bomba lotnicza o najmniejszym kalibrze dostępna w amerykańskim arsenale. Waży 110 kg, a dzięki wyposażeniu w system nawigacji GPS jest niezwykle skuteczna w niszczeniu mniejszych, stacjonarnych celów na ziemi. Amerykańskie Siły Powietrzne korzystają z tej amunicji od 2005 roku.

Nie jest to pierwszy zakup amunicji lotniczej przez Polskę w bieżącym roku. Wcześniej, na początku maja, Departament Stanu zatwierdził sprzedaż 400 rakiet powietrze-powietrze AIM-120D, co również miało na celu wzmocnienie polskiego potencjału obronnego. Całkowita wartość tej transakcji to 1,3 miliarda dolarów.