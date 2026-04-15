Sally Beaney, 75-letnia emerytka z Southampton (Wielka Brytania), stanęła przed sądem - jest oskarżona o otrucie sąsiada środkiem na mrówki. Była z nim skonfliktowana z powodu wspólnego podjazdu dla samochodów.

Między kobietą a jej sąsiadem trwał spór dotyczący ich wspólnego podjazdu dla samochodów przed budynkiem. Sally Beaney wielokrotnie blokowała mężczyźnie dostęp do jego domu swoim samochodem. Emeryka miała stawiać też donice, drewniane konstrukcje i inne przeszkody na ich wspólnym podjeździe, aby zablokować dostęp.

Sama umieszczała na przeszkodach tabliczki oskarżające mężczyznę o zastraszanie kierowców aut dostawczych.

Sąd zakwalifikował to jako nękanie.

Kobieta miała też wykonać obsceniczny gest w kierunku mężczyzny i jego rodziny, w tym dziecka, w trakcie spaceru.

13 października 2025 roku miała "złośliwie użyć" środka na mrówki do otrucia mężczyzny.

Kobieta we wtorek stawiła się przed sądem magistrackim w Southampton. Sędzia zdecydował jednak, że tak poważny zarzut może być rozpatrywany wyłącznie w sądzie koronowym.

Beaney pozostaje na wolności - musiała wpłacić kaucję. Ma się stawić w przyszłym miesiącu w Sądzie Koronnym w Southampton.