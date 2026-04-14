Niemiecka stolica stawia na "ekoturystykę" w nowym wydaniu. Już podczas nadchodzących wakacji osoby odwiedzające Berlin będą mogły liczyć na wymierne korzyści w zamian za troskę o środowisko. Nowatorska inicjatywa ma zachęcić przyjezdnych do aktywnego dbania o czystość miejskich szlaków wodnych oraz promować odpowiedzialne postawy wśród turystów.

"Ekoturystyka" w nowym wydaniu

Stolica Niemiec szykuje się do uruchomienia programu, który połączy zwiedzanie z realną troską o środowisko. Visit Berlin - oficjalna instytucja odpowiedzialna za promocję tamtejszej turystyki - ogłosiła, że program "BerlinPay" ma być skoncentrowany na tamtejszych szlakach wodnych.

Mowa tu nie tylko o majestatycznej Sprewie czy licznych kanałach przecinających miasto, ale również o rozległych akwenach, takich jak jezioro Müggelsee, którego tafla ma powierzchnię 7,4 km kw.

Władze chcą, aby bycie "eko" przestało być tylko modnym hasłem, a stało się "opłacalne". System ma nagradzać tych, którzy podczas wypoczynku nad wodą wykażą się proekologiczną postawą.

"Chcemy uczynić odpowiedzialne zachowania bardziej widocznymi i nagradzać je" - podkreślono na stronie skierowanej do potencjalnych sponsorów akcji. To sygnał dla świata, że nowoczesna turystyka może iść w parze z szacunkiem do natury.

Na czym ma polegać program?

Na korzyści mogą liczyć osoby, które zaangażują się w zbieranie śmieci i będą dbać o okolicę. Docenione zostanie także wspieranie lokalnych projektów o charakterze społecznym, a także podróżowanie w sposób przyjazny dla środowiska.

Wciąż nie jest jasne, co będzie można otrzymać w zamian. Visit Berlin nadal poszukuje partnerów akcji, którzy przygotują katalog benefitów. Do współpracy zaproszono restauracje, hotele czy instytucje kultury.

Inspiracja z Kopenhagi

Niemiecki projekt nie jest odosobnionym pomysłem na turystycznej mapie Europy. Berlin czerpie wzorce z Danii, gdzie podobne rozwiązanie z sukcesem wdrożyła Kopenhaga. W stolicy Danii podróżni za udowodnienie ekologicznego zachowania mogą otrzymywać drobne korzyści. Wśród nich są m.in. darmowe rejsy czy wypożyczenia rowerów.