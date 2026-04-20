Około 66 uczestników antywojennej akcji aresztowano w poniedziałek na Kapitolu w Waszyngtonie - podała stacja NBC News, powołując się na policję Kapitolu. Zgromadzeni skandowali hasła przeciwko wojnie z Iranem.

Kapitol Stanów Zjednoczonych (zdj. poglądowe)

Jak przekazała policja, "około 66 osób" aresztowano w związku z udziałem w nielegalnym proteście, który odbył się w najstarszym budynku amerykańskiego Kongresu (Cannon House Office Building).

"Trump jest zbrodniarzem wojennym"

Zebrani trzymali transparenty z hasłami: "Zakończcie wojnę z Iranem!", "Nie stać nas na kolejną wojnę"; skandowano: "Donald Trump jest zbrodniarzem wojennym".

Weterani i członkowie rodzin wojskowych, które są dziś tutaj, reprezentują trzy pokolenia amerykańskich wojen, od Wietnamu po Zatokę Perską i globalną wojnę z terroryzmem, w tym wojnę w Iraku i Afganistanie - powiedział jeden z protestujących przed aresztowaniem.

Jesteśmy tu, bo jesteśmy zmęczeni wojną. Mamy dosyć wojny, a nasi polityczni przywódcy (chcą) prowadzić czwarte pokolenie na wojnę. Mówimy: nie prowadźcie tych wojen - dodał.

Tak to widzą Amerykanie. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Według badania Ipsos, przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia, jedynie 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta, a 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.