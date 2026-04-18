W Kijowie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło pięć osób, a 10 zostało rannych - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Agresor najpierw otworzył ogień na ulicy, a później w supermarkecie. Mężczyzna został zlikwidowany podczas szturmu oddziału specjalnego policji na sklep - przekazał szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Jako pierwszy o strzelaninie poinformował mer Kijowa. Sprawca miał najpierw otworzyć ogień do przechodniów. Kliczko przekazał, że zginęły dwie osoby, a wśród rannych jest dziecko i ochroniarz supermarketu, do którego wtargnął mężczyzna.

Interweniowały służby specjalne.

"Strzelec w Kijowie został zlikwidowany podczas zatrzymania. Policyjny oddział specjalny KORD przeprowadził szturm na sklep, w którym przebywał sprawca. Mężczyzna wziął ludzi jako zakładników i strzelał do policjantów podczas zatrzymania. Wcześniej negocjatorzy próbowali nawiązać z nim kontakt" - napisał Kłymenko w komunikatorze Telegramie.

Później prezydent Ukrainy poinformował, że ofiar jest więcej. "Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności. Na razie wiadomo o pięciu ofiarach śmiertelnych. Składam kondolencje rodzinom i bliskim" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta obecnie wiadomo o dziesięciu poszkodowanych, którzy trafili do szpitala z ranami i urazami. "Wszystkim udzielana jest niezbędna pomoc. Udało się uratować czterech zakładników" - dodał prezydent.



