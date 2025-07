Tuż przy brzegu wioski Innaarsuit na Grenlandii pojawiła się ogromna góra lodowa. Jest na tyle blisko, że może utrudniać życie miejscowym. Władze wioski ostrzegły mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem.

Przy brzegu Innaarsuit pojawiła się ogromna góra lodowa.

Władze ostrzegły mieszkańców i apelują o ostrożność.

Służby są gotowe do interwencji.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 roku.

Nie wiadomo, jak długo góra lodowa pozostanie przy brzegu.

Innaarsuit to miejscowość położona w północno-zachodniej Grenlandii. Z danych z 2020 roku wynika, że mieszka tam zaledwie 180 osób. Można się do niej dostać na dwa sposoby: drogą powietrzną i morską. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do wymagających warunków pogodowych - niskich temperatur i mroźnych wiatrów - ale widok góry lodowej, która znajduje się bardzo blisko brzegu, nawet dla nich nie jest codziennością.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Władze miejscowości opublikowały zdjęcia, na których widać gigantyczne kawałki lodu górujące nad domami i firmami. W komunikacie dotyczącym tej kwestii samorządowcy apelują o rozwagę podczas przebywania na wybrzeżu, ponieważ bryły lodu mogą odpaść z góry.

"W pobliżu portu, blisko fabryki Royal Greenland w Innaarsuit, znajduje się duża góra lodowa. Mieszkańcy wioski oraz odwiedzający Innaarsuit są proszeni o zachowanie jak największej ostrożności i, jeśli to możliwe, o podróżowanie do i z miejscowości w najbezpieczniejszy sposób" - czytamy w komunikacie. Władze dodały, że lokalne służby są przygotowane do ewentualnej interwencji.

Dryfujący lód już zagrażał Innaarsuit

Innaarsuit już w przeszłości było zagrożone przez górę lodową. W lipcu 2018 roku bryła lodu, której szacunkowa masa przekraczała 10 milionów ton, znalazła się tuż przy wybrzeżu.

Gigantyczny kawałek lodu był widoczny na zdjęciach satelitarnych NASA. Ze względu na zagrożenie tsunami ewakuowano część mieszkańców miejscowości.

Ostatecznie góra lodowa odpłynęła od brzegu, a wioska, która opiera się głównie na przemyśle rybackim, mogła wrócić do normalnego funkcjonowania.

Portal Fox Weather przypomina, że góry lodowe to stały widok na Morzu Baffina, ale większość z nich omija port w Innaarsuit, znajdujący się około 800 km od koła podbiegunowego. Większość lodowych brył odrywa się od lodowców i dryfuje na południe, w kierunku Morza Labradorskiego i Nowej Fundlandii. Na razie nie jest jasne, jak długo góra lodowa pozostanie przy Innaarsuit.