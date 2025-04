Najpierw do Szwecji, a następnie do Polski i Chorwacji - w ramach misji Pegase Grand Nord 25 Francja wysyła do tych krajów samoloty wojskowe, w tym myśliwce Rafale.

Myśliwiec Rafale / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Celem jest zademonstrowanie możliwości rozmieszczenia sił powietrznych "szybko, daleko i w trybie autonomicznym" - oświadczyła francuska armia. Jak dodała, "misja Pegase Grand Nord przyczynia się do pokazania zdolności sił NATO do natychmiastowej odpowiedzi na wszelką agresję w Europie". W misji bierze udział: sześć myśliwców Rafale, dwa samoloty transportowe A400M i samolot tankowania powietrznego A330 MRTT. We wtorek wystartowały one w kierunku miasta Lulea na północy Szwecji. Pozostaną tam do piątku, a następnie zostaną skierowane do Polski. 29 kwietnia z Polski odlecą do Chorwacji. Jest to pierwszy przypadek, gdy doroczna misja Pegase, zainicjowana w 2018 roku, nie kieruje się do regionu Azji i Pacyfiku, priorytetowego dla Francji ze względu na jej terytoria zamorskie. Zarazem liczba samolotów biorących udział w tegorocznej misji jest mniejsza, a jej czas - krótszy. W 2024 roku misja obejmowała 13 krajów i trwała osiem tygodni.