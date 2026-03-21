W poniedziałek, z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta będzie miała miejsce przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia. Informację o wizycie Nawrockiego na Węgrzech przekazał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wcześniej dziennikarz serwisu VSquare poinformował, że polski prezydent uda się do Budapesztu, by udzielić poparcia Orbanowi. Wizyta prezydenta zbiega się jednak z innym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w stolicy Węgier.

Prezydent Nawrocki spotka się najpierw w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem podczas wspólnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Następnie planuje krótką podróż do Budapesztu, gdzie spotka się także z premierem Orbanem.

VSquare uważa, że wizyta ma na celu udzielenie wsparcia premierowi Węgier przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

W grudniu prezydent Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej po tym, jak węgierski premier spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił wówczas Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Polityczne ryzyko wizyty

Celem poniedziałkowej wizyty jest poprawa stosunków Nawrockiego z Orbanem po odwołanej wizycie w grudniu. Jednak, jak zauważył VSquare, termin wizyty jest wyjątkowo niekorzystny, ponieważ 23 marca w Budapeszcie odbędzie się Wielkie Zgromadzenie skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen.

VSquare podkreśla, że ryzyko polityczne wyjazdu Nawrockiego "może okazać się zbyt wysokie".

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował, że przed wyborami na Węgry przyjedzie także wiceprezydent USA J.D. Vance.

W pracę nad osiągnięciem korzystnego dla Fideszu rezultaty włączyli się także wysłani przez Rosję specjaliści, powiązani z rosyjskim wywiadem zagranicznym GRU. O sprawie również informował VSquare.

"Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" - napisał na X Donald Tusk, komentując plany prezydenta.

W odpowiedzi Przydacz zarzucił premierowi kłamstwo i zalecił usunięcie konta na X.

