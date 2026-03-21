W poniedziałek, z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta będzie miała miejsce przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia. Informację o wizycie Nawrockiego na Węgrzech przekazał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wcześniej dziennikarz serwisu VSquare poinformował, że polski prezydent uda się do Budapesztu, by udzielić poparcia Orbanowi. Wizyta prezydenta zbiega się jednak z innym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w stolicy Węgier.
Prezydent Nawrocki spotka się najpierw w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem podczas wspólnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Następnie planuje krótką podróż do Budapesztu, gdzie spotka się także z premierem Orbanem.
VSquare uważa, że wizyta ma na celu udzielenie wsparcia premierowi Węgier przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.