W grudniu prezydent Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej po tym, jak węgierski premier spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił wówczas Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Polityczne ryzyko wizyty

Celem poniedziałkowej wizyty jest poprawa stosunków Nawrockiego z Orbanem po odwołanej wizycie w grudniu. Jednak, jak zauważył VSquare, termin wizyty jest wyjątkowo niekorzystny, ponieważ 23 marca w Budapeszcie odbędzie się Wielkie Zgromadzenie skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen.

VSquare podkreśla, że ryzyko polityczne wyjazdu Nawrockiego "może okazać się zbyt wysokie".

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował, że przed wyborami na Węgry przyjedzie także wiceprezydent USA J.D. Vance .

W pracę nad osiągnięciem korzystnego dla Fideszu rezultaty włączyli się także wysłani przez Rosję specjaliści , powiązani z rosyjskim wywiadem zagranicznym GRU. O sprawie również informował VSquare.

"Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" - napisał na X Donald Tusk, komentując plany prezydenta.

W odpowiedzi Przydacz zarzucił premierowi kłamstwo i zalecił usunięcie konta na X.