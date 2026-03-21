Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance odwiedzi Węgry na początku kwietnia, na kilka dni przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi - poinformował w piątek Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier. Informację tę przekazał portal Index, powołując się na słowa szefa węgierskiej dyplomacji.

J.D. Vance / Ben Birchall/Press Association/East News

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podkreślił, że wizyta wiceprezydenta USA J.D. Vance’a jest dowodem na "bardzo intensywne węgiersko-amerykańskie relacje".

Biuro amerykańskiego wiceprezydenta nie potwierdziło dotąd oficjalnie tej podróży. O planowanej wizycie informowała w środę agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Według nich, do wizyty ma dojść w "nadchodzących dniach", choć plany mogą ulec zmianie ze względu na trwającą wojnę z Iranem.

Amerykańskie poparcie dla Orbana

W ostatnich tygodniach premier Viktor Orban otrzymał wyrazy poparcia od czołowych amerykańskich polityków. Prezydent USA Donald Trump napisał w lutym na swojej platformie Truth Social: "Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier - NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!".

Trump dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły "nowe szczyty" i wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Orbanem jako szefem rządu.

Podczas lutowej wizyty w Budapeszcie poparcie dla Orbana wyraził także sekretarz stanu Marco Rubio.

Poparcie dla Orbana ze strony amerykańskich polityków budzi niepokój wśród części konserwatywnych członków Kongresu USA, zwłaszcza ze względu na otwartość Węgier na inwestycje z Chin oraz kontrowersyjną politykę energetyczną wobec Rosji.

Sondaże wskazują, że może zwyciężyć TISZA

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Według niezależnych sondaży, opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wyprzedza Fidesz premiera Orbana - w lutowym badaniu firmy Median TISZA uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. To pierwsza od 2010 roku realna szansa na zmianę władzy na Węgrzech.

Sobotnia konferencja w Budapeszcie

W Budapeszcie odbędzie się dziś konferencja środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference). Organizatorzy zapowiedzieli udział "wiodących patriotycznych przywódców w Europie". Wśród uczestników oczekiwani są premier Gruzji Irakli Kobachidze oraz prominentne postaci tego środowiska politycznego w Belgii, Holandii, Austrii, a także w krajach Ameryki Południowej, Australii i Japonii.