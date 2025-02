Nasi zachodni sąsiedzi wybrali nowy parlament. W sondażach prowadzili chadecy, ale ich przewaga nie była na tyle duża, żeby rządzić samodzielnie. W Niemczech są specjalni wysłannicy RMF FM - Aneta Łuczkowska i Beniamin Kubiak-Piłat, którzy relacjonują przebieg elekcji. Do godz. 14 zagłosowało w Niemczech 52 proc. uprawnionych; to więcej niż cztery lata temu - podała Federalna Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 18:00. Z wyników exit poll wynika, że zwyciężyli chadecy z CDU/CSU, zdobywając 29 proc. głosów i wyprzedzając AfD, która zdobyła 19,5 proc.

Banner z wizerunkiem Olafa Scholza przed berlińską siedzibą SPD / Aneta Łuczkowska / RMF FM

18:00

Niemieccy konserwatyści zajmują w wyborach pierwsze miejsce, za nimi plasuje się skrajna prawica. Z wyników exit poll wynika, że zwyciężyli chadecy z CDU/CSU, zdobywając 29 proc. głosów i wyprzedzając AfD, która zdobyła 19,5 proc.

29 proc. - CDU/CSU;

19,5 proc. - AfD;

16 proc. - SPD;

13.5 proc. - Zieloni.

17:53

Serwis niemieckiej gazety "Bild" poinformował przed chwilą, że "CDU już przygotowuje się do zwycięstwa".

"Unia CDU/CSU powinna wyraźnie dotrzeć do mety jako najsilniejsza siła. Kierownictwo partii liczy na wynik przekraczający 30 proc." - podano.

17:30

To ostatnie munuty głosowania w Niemczech. Do zamknięcia lokali zostało równo pół godziny.

Jak informuje Aneta Łuczkowska z RMF FM, która jest w Berlinie, w siedzibach największych partii politycznych ostatnie minuty są wyjątkowo nerwowe.

16:59

Do godz. 14 w niedzielę zagłosowało w Niemczech 52 proc. uprawnionych; to więcej niż cztery lata temu - podała Federalna Komisja Wyborcza.

Najwyższą frekwencję odnotowano w Turyngii - 59,2 proc. i w Saksonii-Anhalcie - 52,6 proc. Dane z popołudnia nie obejmują wyborców głosujących korespondencyjnie.

16:53

"Okolice głównej siedziby SPD także odcięte, kierowcy tędy nie przejadą, ale piesi mogą podejść całkiem blisko" - informuje z Berlina dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska.

16:44

Jeżeli mam obstawiać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to są to przedłużające się negocjacje koalicyjne, które nie doprowadzą do stworzenia rządu większościowego - taki rezultat przedterminowych wyborów parlamentarnych w Niemczech przewidywał na antenie Radia RMF24 dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gość Marcina Jędrycha opowiedział o tym, jakie są obecnie największe problemy naszych zachodnich sąsiadów i z czego wynika coraz większe poparcie dla skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec.

15:58

Kolejny materiał wideo z Berlina od specjalnej wysłanniczki RMF FM - Anety Łuczkowskiej.

15:21

Kolonia w zachodnich Niemczech, w Nadrenii Północnej-Westfalii, pochwaliła się najstarszą członkinią komisji zasiadającą w jednym z tamtejszych lokali wyborczych. To 100-letnia Lydia Mörs-Plattes.

/ HENNING KAISER / PAP

14:48

14:41

14:31

Na razie głosowanie w Berlinie przebiega spokojniej niż w 2021 r.

Ci spośród 2,4 miliona berlińczyków uprawnionych do głosowania, którzy zdecydują się na udział w wyborach, mogą oddać głos w jednym z 2200 lokali wyborczych.

W trakcie elekcji z 2021 r. doszło do chaosu i poważnych nieprawidłowości. W wielu lokalach brakowało kart do głosowania, a komunikację utrudnił Maraton Berliński.

Głosujący w jednym z lokali wyborczych / Christoph Reichwein/DPA / PAP

Lokal wyborczy w Arnsberg / Fabian Strauch / PAP/EPA

Tegoroczna wyborcza niedziela przebiega na razie w niemieckiej stolicy spokojnie.

Nerwowość pojawiła się w sobotę. W całym Berlinie odbyło się tego dnia ponad 40 demonstracji.

14:04

Młodzi wyborcy z Monachium obawiają się dojścia do władzy prawicowo-ekstremistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Według sondaży AfD może liczyć w tych wyborach na prawie 20-procentowe poparcie. To niebezpieczne - ocenia Michał, Polak mieszkający w Niemczech. Jego zdaniem, młodzi ludzie boją się, że "może powtórzyć się scenariusz, który znamy z Węgier, ze Słowacji".

Nasz rozmówca ocenił, że AfD ma bardzo dużo kontrowersyjnych pomysłów, np. przywrócenie marki niemieckiej.

Co jeszcze jest jednym z tych lżejszych - stwierdził polski student.

Mówimy tak naprawdę o partii, która rozważa zorganizowanie referendum w celu wyjścia z Unii Europejskiej, także jak ktoś tu studiuje, przyjechał z kraju unijnego, pojawia się niepewność, co będzie dalej - podsumował.

Björn Höcke - jeden z liderów AfD, w trakcie głosowania w Bornhagen / Swen Pförtner/dpa / PAP

Jest więcej ataków nożowników, zamachów terrorystycznych. To dlatego - powiedział z kolei berliński rozmówca Anety Łuczkowskiej, tłumacząc poparcie dla AfD i zarzucając partii wykorzystywanie napięć dla własnych celów politycznych.

To działa, gdy ludzie są niezadowoleni i daje im proste odpowiedzi. Tak właśnie jest. "O, to jest problem, naprawimy to od razu", ale w prawdziwym życiu rozwiązania zwykle nie są takie proste. Dlatego dostają głosy. Tak to działa wszędzie, w USA i na całym świecie - usłyszała nasza reporterka.

12:21

Kominiarz głosujący w Ballenstedt / Matthias Bein/dpa / PAP

12:06

Przy urnie wyborczej pojawił się już także kandydat CDU na kanclerza Friedrich Merz.

Lider CDU głosował w Arnsberg / Fabian Strauch / PAP/EPA

Po wrzuceniu karty do głosowania do urny, lider CDU nie wygłosił żadnego oświadczenia dla prasy i udał się do Berlina - podała agencja dpa.

Przed południem zagłosował też premier Bawarii, lider siostrzanej CSU Markus Soeder. Wyraził on optymizm co do dobrego wyniku chadecji w wyborach. Tak, jestem bardzo pewny siebie. Mam nadzieję, że skończymy z rządem dla naszego kraju, aby coś naprawdę się zmieniło i abyśmy nie kontynuowali tego, co było wcześniej - powiedział Soeder w lokalu wyborczym w Norymberdze.

12:02

W wyborach do Bundestagu kandydatów wystawiło 29 partii.

W Berlinie przed lokalem wyborczym w dzielnicy Charlottenburg jest reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, która przygląda się głosowaniu.

Frekwencja jest umiarkowana - relacjonuje.