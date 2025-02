W niedzielę w Niemczech odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. W sondażach prowadzą chadecy, a na drugim miejscu jest prawicowa AfD. "Niemcy chcą przede wszystkim zmian" - da się usłyszeć wśród ekspertów, jak i zwykłych mieszkańców kraju nad Łabą. W tym artykule przyjrzymy się, co dokładnie miałyby oznaczać zmiany proponowane przez poszczególne stronnictwa.

Wyborca ​​trzyma kopertę w otworze urny wyborczej w punkcie głosowania korespondencyjnego w ratuszu w Wedding w Berlinie / Clemens Bilan / PAP/EPA

Chadecja

Chadecja (CDU/ CSU) skupia się w swoim programie na zaostrzeniu polityki migracyjnej, proponując stałe kontrole na granicach oraz zawracanie osób bez pozwolenia na pobyt. W sferze gospodarczej chadecy obiecują obniżenie cen energii i redukcję biurokracji. Partia chce zaostrzyć warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. W polityce klimatycznej chadecy stawiają na technologię i innowacje, dążąc do neutralności klimatycznej bez nadmiernych regulacji obciążających gospodarkę. Wzywają też do wzmocnienia Bundeswehry i rozważają przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

(Uśrednione wyniki poparcia - 29,4 proc. Aby zdobyć miejsce w parlamencie krajowym w Niemczech, partie muszą przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy lub co najmniej trzech kandydatów partii musi wygrać wybory lokalne.)

AfD

AfD, jako partia skrajnie prawicowa, w swoim programie postuluje wyjście Niemiec z UE oraz rezygnację z euro na rzecz powrotu do marki niemieckiej. Partia opowiada się za zaostrzeniem polityki migracyjnej, w tym za masowymi deportacjami. AfD proponuje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, sprzeciwia się również dostarczaniu broni Ukrainie. Ocenia politykę dążącą do neutralności klimatycznej jako "ideologiczną", domagając się powrotu do energii węglowej.

(Uśrednione wyniki poparcia - 20,6 proc.)

Czołowi kandydaci głównych niemieckich partii politycznych. Górny rząd od lewej: kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD), Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU). Dolny rząd od lewej: Robert Habeck (Zieloni), Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP).

SPD

SPD proponuje podniesienie płacy minimalnej do 15 euro za godzinę, obniżenie podatku VAT na podstawowe produkty oraz wyższe opodatkowanie najbogatszych. Socjaldemokraci popierają dalsze wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie opowiadając się za dyplomatycznymi rozwiązaniami konfliktów. W kwestii migracji SPD dąży do skrócenia postępowań azylowych i usprawnienia integracji uchodźców na rynku pracy. W ochronie środowiska partia obiecuje przyspieszenie transformacji energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 r.

(Uśrednione wyniki poparcia - 15,4 proc.)

Zieloni

Zieloni koncentrują się na ochronie klimatu oraz na reformach społecznych. Ich program zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 r. poprzez pełne przejście na odnawialne źródła energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 70 proc. do 2030 r. Zieloni postulują uproszczenie procedur azylowych, sprzeciwiając się masowym deportacjom i zaostrzeniu polityki azylowej. Zamiast tego chcą wspólnej, solidarnej polityki migracyjnej w ramach UE. Popierają dalsze dostawy broni dla Ukrainy.

(Uśrednione wyniki poparcia - 13,1 proc.)

Lewica

Lewica skupia się na kwestiach sprawiedliwości społecznej, proponując podniesienie płacy minimalnej. Partia postuluje również wprowadzenie podatku od majątku dla najbogatszych oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. Sprzeciwia się wszelkim działaniom Bundeswehry za granicą i wszelkim dostawom broni, w tym dla Ukrainy.

(Uśrednione wyniki poparcia - 6,7 proc.)

Heidi Reichinnek (Lewica) / TOBIAS SCHWARZ/AFP / East News

Sojusz Sahry Wagenknecht

Podobne stanowisko wobec wojny na Ukrainie ma założony w 2023 r. lewicowo-populistyczny Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW). Jego politycy wzywają do negocjacji pokojowych i zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. BSW chce zaostrzenia polityki azylowej, ograniczenia napływu migrantów oraz priorytetowego traktowania obywateli Niemiec na rynku pracy i w systemie socjalnym. W ochronie środowiska partia sprzeciwia się radykalnym regulacjom klimatycznym.

(Uśrednione wyniki poparcia - 4,7 proc.)

FDP

Liberałowie z Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) prezentują się jako partia wspierająca przedsiębiorczość i klasy średnie. W swoim programie proponuje ulgi podatkowe dla firm, redukcję biurokracji oraz obniżenie najwyższej stawki podatkowej. Liberałowie opowiadają się za przestrzeganiem ograniczeń dotyczących zadłużenia państwa oraz postulują zwiększenie nakładów na edukację.

(Uśrednione wyniki poparcia - 4,1 proc.)