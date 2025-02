O godz. 18:00 zostały zamknięte lokale wyborcze w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi zagłosowali w wyborach do Bundestagu. W przedwyborczych sondażach liderem była chadecja, czyli Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) - pod egidą Friedricha Merza - wraz ze swoim sojusznikiem, Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU). Na drugim miejscu plasowała się skrajnie prawicowa AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Po tym, jak o 18:00 Niemcy odeszli od urn, zaczęły spływać wyniki exit poll, czyli sondażu przeprowadzonego wśród wyborców zaraz po opuszczeniu przez nich lokali. Zwyciężyli chadecy z CDU/CSU, zdobywając 29 proc. głosów i wyprzedzając AfD, która zdobyła 19,5 proc. głosów. Ogólna frekwencja wyniosła aż 84 proc.

Wybory w Niemczech 2025. Spływają wyniki exit poll / Martin Divisek / PAP

Wybory w Niemczech 2025. Oto pierwsze wyniki exit poll:

29 proc. - CDU/CSU;

19,5 proc. - AfD;

16 proc. - SPD;

13.5 proc. - Zieloni;

8,5 proc. - Lewica;

4,9 proc. - FDP;

4,7 proc. - BSW.

19:00

Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, która jest w Berlinie, frekwencja wyborcza wyniosła aż 84 proc.

18:38

Musimy poczekać na ostateczne wyniki, ale wynik tak naprawdę jest jasny. Dzisiaj będziemy świętować, a od jutra, od rana, zaczniemy pracować. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za mandat rządowy, który nasza unia dzisiaj otrzymała - powiedział Friedrich Merz, przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Unia proponuje zaostrzenie polityki migracyjnej, proponując stałe kontrole na granicach oraz zawracanie osób bez pozwolenia na pobyt. W sferze gospodarczej chadecy obiecują obniżenie cen energii i redukcję biurokracji. Partia chce zaostrzyć warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, a także dążyć do neutralności klimatycznej bez nadmiernych regulacji obciążających gospodarkę. Rozważają też przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

Sekretarz CDU/CSU w Bundestagu, Thorsten Frei, powiedział, że utworzenie stabilnego rządu będzie to "ogromne wyzwanie". Warunki do utworzenia stabilnego rządu nie są idealne - dodał.

18:25

Jako jedyna partia, w porównaniu z poprzednimi wyborami, podwoiliśmy nasz wynik. Nasza ręka zawsze będzie wyciągnięta do utworzenia wspólnego rządu. Zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie, ale jeśli zajdzie to, co przewidzieliśmy: że CDU dokona fałszerstwa wyborczego, nawiązując koalicję z Lewicą, powiem jedno: następne wybory nadejdą znacznie szybciej i wtedy przebijemy CDU - powiedziała zaraz po ogłoszeniu wyników liderka Alternatywy dla Niemiec, Alice Weidel.

Warto przypomnieć, że AfD wzywa Niemcy do wyjścia z Unii Europejskiej (proponują "Dexit"). Chcą też, aby kraj porzucił euro i ponownie wprowadził markę niemiecką. Proponują również cięcie wydatków m.in. na ochronę klimatu. Partię określa się jako nacjonalistyczną antyimigrancką i prorosyjską. Do głosowania na AfD namawiał Elon Musk, najbliższy współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa.

18:07

"Gratuluję CDU-CSU, Friedrich Merz, zwycięstwa w wyborach. A AfD? Alternatywa dla Niemiec to prezent dla Rosji i zagrożenie dla Polski" - napisał w serwisie X marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.