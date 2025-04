W niezwykle popularnym wśród turystów włoskim Cinque Terre wprowadzono nowe przepisy dotyczące obuwia turystów. Odwiedzający liguryjskie trasy spacerowe muszą być przygotowani na kontrole. Za niewłaściwe buty grozi im kara finansowa.

Władze parku Cinque Terre wprowadziły zakaz używania otwartego obuwia na szlakach / Shutterstock

Władze parku krajobrazowego Cinque Terre we Włoszech wprowadzają wysokie mandaty za noszenie niewłaściwego obuwia na szlakach turystycznych.

Za spacerowanie w sandałach lub klapkach grozi kara od 50 do nawet 2500 euro.

Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo turystów, ze względu na strome i wąskie ścieżki biegnące często nad urwiskami.

Na popularnych trasach będą prowadzone regularne kontrole obuwia.

W dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego Droga Miłości była zamknięta przez ponad dekadę i jakie jeszcze zmiany czekają turystów odwiedzających Cinque Terre.

Włosi nie zgadzają się na klapki na trasach spacerowych

Decyzja o wprowadzeniu zakazu noszenia otwartego obuwia na ścieżkach spacerowych w Cinque Terre została podjęta w trosce o bezpieczeństwo turystów. Trasy w tej części Ligurii, rozciągające się między pięcioma malowniczymi miejscowościami: Monterosso, Riomaggiore, Vernazza, Corniglia i Manarola, słyną z wąskich i stromych ścieżek, często prowadzących wzdłuż urwisk.

W okresach największego tłoku, takich jak Wielkanoc czy majówka, kiedy to region odwiedzają dziesiątki tysięcy osób, może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

Kontrole na ścieżkach

Władze Parku Cinque Terre zapowiedziały, że będą prowadzone kontrole obuwia turystów wyruszających na trasę. Nieodpowiednie buty, zwiększające ryzyko poślizgnięcia się czy upadku na stromych ścieżkach, będą surowo karane.

Dyrekcja tamtejszego parku krajobrazowego zapowiedziała też wprowadzenie na niektórych odcinkach ruchu jednokierunkowego. To ma zagwarantować bezpieczeństwo na najbardziej niebezpiecznych fragmentach ścieżek.

Przypomniano ponadto, że kary, od 50 do 2500 euro grożą za brak odpowiedniego obuwia. Władze Parku Cinque Terre zapowiedziały, że będą prowadzone kontrole, czy turyści są dobrze wyposażeni wyruszając na trasę.



Ograniczenia na Drodze Miłości

Dodatkowe obostrzenia dotyczą również słynnej Drogi Miłości, czyli Via dell'Amore, łączącej Riomaggiore i Manarola. Ta uznawana za najbardziej romantyczną trasę spacerową na świecie ścieżka, po ponad dekadzie została ponownie otwarta dla turystów. Obecnie, aby móc się nią przejść, trzeba zarezerwować wizytę przez internet, a liczba osób wpuszczanych co godzinę została ograniczona do 400.

Trasa została zmaknięta w 2012 roku po tym, jak doszło na niej do osuwiska. Wówczas czterech turystów zostało rannych. Trasa została ponownie otwarta po renowacji w 2024 roku.