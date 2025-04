Handlarze pamiątkami z zakopiańskich Krupówek idą do sądu z burmistrzem Zakopanego. Zarzucają władzom miasta ograniczanie działalności handlowej. Powodem jest zakaz sprzedaży pamiątek wyprodukowanych poza regionem oraz wystawianie towaru poza obręb straganów. "Jeżeli ktoś chce na pamiątkę kapibarę, a nie owieczkę czy niedźwiadka, to sobie kupi. Nie można urzędowo przymuszać konsumentów do kupowania określonych rzeczy" - skarży się jeden z handlarzy.