Kronikarski obowiązek nakazuje nam poinformować, że o godz. 20:00 czasu polskiego Milton znajdował się ok. 240 km od wybrzeża Florydy, w stronę której przemieszcza się z prędkością 26 km/h. Cyklon tropikalny generuje wiatr ciągły o prędkości 215 km/h i porywy dochodzące do 260 km/h, co czyni go potężnym huraganem 4. kategorii w skali Saffira-Simpsona.