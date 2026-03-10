We wtorkowy poranek na terenie Stoczni Szczecińskiej doszło do niebezpiecznego wypadku. Pracownik spadł z rusztowania podczas wykonywania prac wewnątrz zbiornika - poinformował serwis tvn24.pl. Mężczyzna z poważnymi urazami miednicy i kręgosłupa został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

/ Shutterstock

Wypadek miał miejsce we wtorek rano na terenie Stoczni Szczecińskiej.

Pracownik spadł z rusztowania z wysokości około trzech metrów podczas prac wewnątrz zbiornika.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń miednicy oraz kręgosłupa.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek na terenie Stoczni Szczecińskiej. Podczas wykonywania prac wewnątrz jednego ze zbiorników, około 30-letni mężczyzna poślizgnął się na rusztowaniu i spadł z wysokości około trzech metrów. Jak informuje Ewelina Kolanowska z Państwowej Inspekcji Pracy, do wypadku doszło podczas rutynowych czynności związanych z obsługą zbiornika.

Natychmiastowa akcja ratunkowa

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyło aż pięć zastępów straży pożarnej, które wydobyły poszkodowanego ze zbiornika. Jak relacjonuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mężczyzna był przytomny, jednak doznał poważnych obrażeń - urazu miednicy oraz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Ze względu na stan poszkodowanego, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja ratunkowa trwała około 30 minut. Po zabezpieczeniu mężczyzny przez ratowników, został on przetransportowany na pokładzie śmigłowca do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Jak udało się ustalić, Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie prowadzić postępowania kontrolnego w sprawie tego zdarzenia.

Stocznia Szczecińska to jeden z największych zakładów przemysłowych w regionie. Na jej terenie działa około 70 firm, które zatrudniają łącznie dwa tysiące osób. Prace prowadzone w stoczni często wiążą się z podwyższonym ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem dla zarządców i służb nadzorujących.