W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wykryto ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A, znanego jako „choroba brudnych rąk”. Zakażonych zostało osiem osób, w tym pacjenci i personel. Szpital podjął intensywne działania epidemiologiczne, aby opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym na jego terenie.

W odpowiedzi na wykrycie przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną (SANEPID), wdrożył szereg działań epidemiologicznych. Obejmują one badania diagnostyczne pracowników, działania prewencyjne takie jak szczepienia i izolacje, a także analizę epidemiologiczną potencjalnych dróg transmisji zakażenia.

Szpital wprowadził wzmocniony nadzór sanitarny oraz zaostrzone procedury higieniczne, aby zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu ma przestrzeganie zasad higieny, ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu A przenosi się głównie drogą fekalno-oralną.

Priorytet: Bezpieczeństwo pacjentów i personelu

Bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu pozostaje najwyższym priorytetem szpitala. Władze placówki zapewniają, że na bieżąco wdrażają wszystkie zalecane działania profilaktyczne i pozostają w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. W przypadku pojawienia się nowych ustaleń epidemiologicznych, szpital zobowiązał się do transparentnego i odpowiedzialnego informowania opinii publicznej.

Szpital apeluje do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałość o higienę, co jest kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby.

Czy przypadków zakażenia może być więcej?

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, przypadków może być więcej. Pierwsze zachorowanie, które stanowi źródło dla ostatnich zakażeń, wykryto w szpitalnym bloku żywieniowym.

U niego zachorowanie wystąpiło na przełomie stycznia/lutego tego roku, a w tej chwili, z uwagi na długi okres zakaźności (do 20 dni przed wystąpieniem objawów i nawet 28 po wystąpieniu), to ryzyko jest bardzo istotne - powiedziała RMF FM Anna Pawłowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), to zakaźna choroba wątroby wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Choroba ta jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie i przenosi się głównie drogą fekalno-oralną, co oznacza, że do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności lub wody, a także przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

Objawy WZW A mogą obejmować gorączkę, zmęczenie, utratę apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, ciemne zabarwienie moczu, jasne stolce oraz żółtaczkę (zażółcenie skóry i białek oczu). Objawy zazwyczaj pojawiają się po 2-6 tygodniach od zakażenia i mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. U dzieci choroba często przebiega bezobjawowo.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania WZW A jest szczepienie. Dodatkowo, przestrzeganie zasad higieny osobistej, takich jak regularne mycie rąk, spożywanie bezpiecznej żywności i picie wody z pewnych źródeł, jest kluczowe w zapobieganiu zakażeniu.