Już wiadomo, ile w środę zapłacimy maksymalnie za paliwa. Najnowsze obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w Monitorze Polskim.

Z najnowszego obwieszczenia ministra energii, opublikowanego w Monitorze Polskim, wynika, że w środę 8 kwietnia litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł.

Tym samym resort energii utrzymał maksymalne ceny paliw na poziomie, który został wprowadzony na okres od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie.

Maksymalne ceny paliw obowiązują od tygodnia. We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Jak obliczana jest cena maksymalna paliw?

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona milionem złotych kary. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak podkreśla Ministerstwo Energii, punktem wyjścia do ustalenia maksymalnej ceny paliwa jest średnia arytmetyczna cen hurtowych z poprzedniego dnia roboczego, zbieranych od pięciu największych uczestników rynku paliwowego w Polsce. Do średniej ceny hurtowej doliczane są elementy, które składają się na cenę paliwa: akcyza, opłata paliwowa i stała marża operacyjna: 0,30 zł/l. Na cenę netto nakładany jest VAT w wysokości 8 proc. Otrzymana wartość to maksymalna cena detaliczna, której żadna stacja paliw nie może przekroczyć.