Na kilka godzin przed ślubem uzbrojeni bandyci wtargnęli do wioski i porwali co najmniej 30 osób, w tym pannę młodą i druhny. Do dramatycznego ataku doszło w sobotnią noc w miejscowości Chacho w stanie Sokoto na północnym zachodzie Nigerii.

Bandyci porwali pannę młodą, druhny i 28 innych osób na kilka godzin przed ślubem - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Według informacji przekazanych przez analityka ds. bezpieczeństwa, Bakatsine, napastnicy zaatakowali społeczność Chacho w nocy.

"Dzień, który miał być pełen radości i świętowania, został zniszczony przez bandytów, którzy porwali kobiety. Ile jeszcze cierpienia muszą znieść zwykłe rodziny, zanim zaznają bezpieczeństwa?" - napisał Bakatsine w mediach społecznościowych.

Napastnicy wdarli się do miasta w nocy i uprowadzili kobiety i dziewczęta, w tym pannę młodą i jej druhny, zaledwie kilka godzin przed planowaną ceremonią ślubną - informuje nigeryjski serwis Daily Post. Wśród porwanych znalazł się także pastor i jego żona.