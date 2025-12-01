Na kilka godzin przed ślubem uzbrojeni bandyci wtargnęli do wioski i porwali co najmniej 30 osób, w tym pannę młodą i druhny. Do dramatycznego ataku doszło w sobotnią noc w miejscowości Chacho w stanie Sokoto na północnym zachodzie Nigerii.

Według informacji przekazanych przez analityka ds. bezpieczeństwa, Bakatsine, napastnicy zaatakowali społeczność Chacho w nocy.

"Dzień, który miał być pełen radości i świętowania, został zniszczony przez bandytów, którzy porwali kobiety. Ile jeszcze cierpienia muszą znieść zwykłe rodziny, zanim zaznają bezpieczeństwa?" - napisał Bakatsine w mediach społecznościowych.

Napastnicy wdarli się do miasta w nocy i uprowadzili kobiety i dziewczęta, w tym pannę młodą i jej druhny, zaledwie kilka godzin przed planowaną ceremonią ślubną - informuje nigeryjski serwis Daily Post. Wśród porwanych znalazł się także pastor i jego żona.

Kingsley Femi Fanwo, komisarz ds. informacji regionu Kogi zasugerował wiernym, aby "na razie zrezygnowali z uczestnictwa w mszach na obszarach podatnych na przestępczość, dopóki sytuacja się nie poprawi".

W Nigerii tylko w listopadzie doszło do porwań setek uczniów, nauczycieli i wiernych, na co prezydent Bola Tinubu zareagował wprowadzeniem w minioną środę stanu wyjątkowego obowiązującego w całym kraju.