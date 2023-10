Ewakuacja Polaków z Izraela będzie dziś utrudniona. Awarię ma jeden z wojskowych samolotów, który tworzył most powietrzny między Tel Awiwem a grecką Chanią na Krecie. Chodzi o maszynę C-130 Hercules.

C-130 Hercules (zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Waszczuk / PAP

C-130 Hercules utknął na szczęście na lotnisku w greckiej Chanii, a nie w izraelskim Tel Awiwie.

Na szczęście, bo na Krecie są technicy z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Wojsko nie ujawnia dokładnie co się zepsuło w samolocie. Jak jednak ustalił reporter RMF FM, to usterka, którą można naprawić na miejscu. To się już dzieje.

Naprawa potrwa kilka godzin i być może jeszcze dziś ta maszyna poleci po kolejną grupę Polaków do Izraela.

Na razie w Tel Awiwie wylądowały rano dwa samoloty CASA, ale na pokład tych maszyn wejdzie znacznie mniej pasażerów.