Media izraelskie określiły liczbę ofiar śmiertelnych w Izraelu na ponad 1000. Według ministerstwa zdrowia Izraela ponad 2900 osób zostało rannych a ponad 500 jest hospitalizowanych.



Większość ofiar to cywile zastrzeleni w domach, na ulicach lub na imprezach pod gołym niebem.

Hamas grozi zabijaniem jeńców