Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów, w tym niektórych "skazanych za przestępstwa ekstremistyczne" - podały we wtorek państwowe media. Stało się to kilka dni po uwolnieniu 52 osób z białoruskich więzień, w tym trzech obywateli Polski.

Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych / Shutterstock

Informację o ułaskawieniu przez Łukaszenkę 25 więźniów podała państwowa agencja prasowa Biełta. Nie wiadomo, za co te osoby były skazane. Państwowe media donoszą, że niektórzy z nich byli "uwięzieni za ekstremizm", co należy rozumieć jako działalność polityczną, antyreżimową .

Jak przekazuje agencja Reutera, ułaskawiono 12 kobiet i 13 mężczyzn. Na razie nie podano ich nazwisk.

Ten gest białoruskiego przywódcy - jak tłumaczą państwowe media - jest związany ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę w 1939 r.

Do ułaskawienia doszło niecały tydzień po tym, jak Mińsk uwolnił 52 więźniów politycznych w wyniku apelu prezydenta USA Donalda Trumpa i negocjacji prowadzonych przez Amerykanów.