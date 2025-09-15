Białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz znalazł się w kolonii karnej w Głębokiem - informuje portal Nasza Niwa, powołując się na swoje źródła. Statkiewicz został uwolniony w czwartek przez białoruskie władze. Odmówił jednak wyjazdu z kraju i wrócił na Białoruś. Następnie został uprowadzony przez zamaskowanych ludzi i wywieziony w nieznanym kierunku - poinformował białoruski niezależny portal Zerkało.

Odmówił wyjazdu na Litwę

Mikoła Statkiewicz został aresztowany przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Od 2 lat i 7 miesięcy przebywał w odosobnieniu w celi w kolonii karnej w Głębokim. Jego los w tym czasie pozostawał nieznany.

Statkiewicz był w grupie 52 więźniów politycznych, których w czwartek uwolniła Białoruś. 11 września 69-letni Statkiewicz wyważył drzwi autobusu i wyszedł do strefy neutralnej między Białorusią a Litwą, gdy próbowano go deportować. 

Gdy przyjechaliśmy na granicę (z Litwą), Mikoła Statkiewicz praktycznie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi. Został zatrzymany. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym. Próbowano go przekonać do wyjazdu na Litwę. Odmówił - relacjonował powiedział Denis Kuczynski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, w rozmowie z serwisem Zerkało.

Gdy stało się jasne, że Statkiewicz nie zmieni zdania, został wywieziony w nieznanym kierunku. Zrobili to zamaskowani ludzie, którzy cały czas znajdowali się w pobliżu. 

Stali obok, w odległości trzech metrów. Nikt mu niczego nie wyjaśniał, dokąd pojedzie. Czas minął. My poszliśmy, jego wywieziono w przeciwną stronę - zrelacjonował sytuację Jauhienij Wilski, współpracownik Statkiewicza.

Znów w kolonii karnej

Teraz Nasza Niwa informuje, że Statkiewicz ponownie trafił do kolonii karnej w Głębokiem. 

Wśród 52 więźniów politycznych zwolnionych w czwartek przez reżim Łukaszenki znalazła się trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.

Oprócz Statkiewicza, wolność mieli w czwartek odzyskać również inni białoruscy opozycjoniści, m.in. filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dziadok i bloger Ihar Łosik.

Kim jest Mikoła Statkiewicz?

Statkiewicz aktywnie angażuje się w politykę od 1995 roku. Był liderem Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Narodnaja Hramada). Organizował liczne akcje protestacyjne, za które był wielokrotnie aresztowany i skazany.

W 2010 roku kandydował na prezydenta. Za udział w akcji 19 grudnia 2010 roku został skazany na 6 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, z której wyszedł w 2015 roku. Ponownie aktywnie uczestniczył w kampaniach politycznych i protestach.

Został aresztowany w maju 2020 roku, jeszcze przed rozpoczęciem protestów. Skazano go na 14 lat kolonii karnej o specjalnym rygorze pod zarzutem organizowania masowych zamieszek.