Amerykańska ambasada na Litwie poinformowała o uwolnieniu przez Białoruś 52 więźniów różnych narodowości. Wśród nich są dwaj obywatele Polski, a także Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Litwy. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził, że wśród uwolnionych są Polacy.
Do uwolnienia 52 więźniów, w tym 14 obcokrajowców, doszło po negocjacjach w Mińsku z amerykańską delegacją - taką informację przekazała ambasada USA na Litwie. Krótko wcześniej poinformowano, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką.
Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przekazał, że wśród uwolnionych są obywatele Polski, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Litwy. Według agencji BelTA to dwaj Polacy, sześciu Litwinów, dwóch Łotyszy, dwóch Niemców, jeden Francuz i jeden Brytyjczyk.
Nauseda we wpisie na platformie X przekazał, że uwolnieni są już na terytorium Litwy. "52 więźniów bezpiecznie przekroczyło granicę litewską, wjeżdżając z Białorusi" - poinformował prezydent Litwy. Dodał następnie, że 52 - to wielu, jednak "ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w więzieniach białoruskich".