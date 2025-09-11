Niezależne media białoruskie podały nazwiska niektórych uwolnionych. Są nimi: polityk opozycji, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz, białoruski filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik i obywatelka Litwy - Elena Ramanauskiene.

Informację o uwolnieniu Polaków potwierdził też rzecznik polskiego MSZ. Paweł Wroński zaznaczył, że o tym, kto został uwolniony, resort dyplomacji poinformuje wkrótce. Białoruski opozycjonista, b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przekazał PAP, że według jego wiedzy wśród uwolnionych więźniów nie ma Andrzeja Poczobuta.

Amerykańska oferta dla Białorusi

Jednym z efektów rozmów amerykańskiej delegacji z Łukaszenką w Mińsku jest zdjęcie przez USA sankcji z białoruskich linii lotniczych Belavia. Te sankcje zostały nałożone w czerwcu 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę.

Coale poinformował, że władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Jak powiedział Coale, cytowany przez białoruską państwową agencję BelTA, Waszyngton szuka normalizacji stosunków z Mińskiem, w tym wznowienia kontaktów politycznych i gospodarczych.

Podczas spotkania z liderem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców.

Jak wyglądało spotkanie amerykańskiej delegacji z Łukaszenką?

Wiadomo, że dyktator przyjął amerykańską delegację, siedząc w towarzystwie szefa KGB. Amerykanie przekazali Łukaszence osobisty list od Donalda Trumpa, w którym gratulował mu między innymi zwycięstwa Aryny Sabalenki w tenisowym turnieju US Open. Podpisał się pod listem samym imieniem - co ma być wyrazem wielkiej przyjaźni.

Z kolei Łukaszenka cynicznie przekonywał, że w jego kraju nie ma więźniów politycznych, bo nie ma przepisów, na podstawie których można by ich skazać.