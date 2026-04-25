Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał dzisiaj z prezydentem Prezydent Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem o możliwości spotkania przedstawicieli Ukrainy i Rosji w Azerbejdżanie. Prezydent Ukrainy dąży do wznowienia rozmów pokojowych z Rosją po tym, jak zainteresowanie Stanów Zjednoczonych – które były mediatorami w tej kwestii – spadło z powodu wojny USA i Izraela z Iranem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / CHRIS J RATCLIFFE/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24 . Bądź na bieżąco.

Kijów jest gotowy do rozmów trójstronnych

Prezydent Ukrainy odbywa w sobotę pierwszą wizyta w Azerbejdżanie. Jak sam poinformował w komunikacie, jest to też jego siódme spotkanie w ciągu czterech lat z prezydentem Azerbejdżanu. Jednym z ważniejszych tematów spotkania prezydentów oraz ich delegacji była kwestia wznowienia rozmów pokojowych z putinowską Rosją.

Jak podaje Reuters, Wołodymyr Zełenski nie wykluczył, że kolejna runda trójstronnych negocjacji z USA i Rosją o zakończeniu wojny w jego kraju mogłaby odbyć się w Azerbejdżanie.

Rozmawialiśmy o wysiłkach na rzecz pokoju. Dla Ukrainy bardzo ważne jest, aby Rosja zakończyła tę niesprawiedliwą wojnę. Oczywiście wysoko cenimy rolę naszych partnerów w mediacji tego procesu (...). Mieliśmy takie rozmowy w Turcji, mieliśmy takie rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami w Szwajcarii. Oczywiście jesteśmy gotowi do najbliższych rozmów w Azerbejdżanie, jeśli Rosja będzie gotowa do podjęcia kroków dyplomatycznych – powiedział Zełenski podczas wspólnego wystąpienia z Alijewem w mieście Gabala.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, 25 kwietnia 2026 roku / HANDOUT/AFP/East News / East News

Współpraca Ukrainy z Azerbejdżanem. "Podpisaliśmy sześć dokumentów"

Po spotkaniu prezydent Ukrainy opublikował na platformie X oświadczenie.

"Dziś Ukraina i Azerbejdżan podpisały sześć dokumentów w różnych dziedzinach. Kluczowy jest kompleks obronno-przemysłowy – będziemy rozwijać i wzmacniać naszą współpracę. Omówiliśmy również kontynuację inicjatyw energetycznych i uruchomienie nowych. Jestem wdzięczny Azerbejdżanowi za 11 pakietów pomocy energetycznej, w tym podczas ostatniej trudnej zimy. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu humanitarnemu dla Ukrainy i naszym wysiłkom na rzecz przywrócenia pokoju" - napisał Wołodymyr Zełenski.