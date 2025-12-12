Do nietypowego incydentu doszło w czwartek w Wenecji. Młoda kobieta ukradła łódź towarową i uderzyła nią w marmurową balustradę przy słynnym moście Rialto, powodując poważne zniszczenia.

Według relacji włoskich mediów kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi kurierów, którzy dostarczali paczki w okolicy siedziby Trybunału Obrachunkowego. Złodziejka wskoczyła na pokład, uruchomiła silnik i nie mając najprawdopodobniej żadnego doświadczenia w sterowaniu, ruszyła w kierunku słynnego mostu Rialto.

Jej niebezpieczny rejs obserwowało wielu turystów, którzy nagrywali zajście i krzyczeli, by wyłączyła silnik.

Po przepłynięciu krótkiego odcinka sprawczyni zamieszania straciła panowanie nad jednostką i z impetem uderzyła w marmurową balustradę przy moście Rialto.

W wyniku kolizji doszło do znacznych uszkodzeń - fragmenty marmuru wpadły do wody i będą musiały zostać wydobyte.

Kobieta próbowała uciec z miejsca zdarzenia, jednak została zatrzymana. Jak podają lokalne media, jest znana weneckim służbom porządkowym. 

Podkreśla się, że sytuacja mogła zakończyć się jeszcze gorzej, gdyż na trasie łodzi znajdowały się gondole i motorówki, z którymi na szczęście nie doszło do kolizji.