Do nietypowego incydentu doszło w czwartek w Wenecji. Młoda kobieta ukradła łódź towarową i uderzyła nią w marmurową balustradę przy słynnym moście Rialto, powodując poważne zniszczenia.
- Młoda kobieta ukradła łódź towarową w Wenecji i rozbiła ją o marmurową balustradę przy moście Rialto, powodując poważne zniszczenia.
- Sprawczyni została zatrzymana.
- Według lokalnych mediów kobieta jest znana służbom porządkowym, a sytuacja mogła skończyć się jeszcze gorzej, gdyż na trasie łodzi znajdowały się inne jednostki pływające.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Według relacji włoskich mediów kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi kurierów, którzy dostarczali paczki w okolicy siedziby Trybunału Obrachunkowego. Złodziejka wskoczyła na pokład, uruchomiła silnik i nie mając najprawdopodobniej żadnego doświadczenia w sterowaniu, ruszyła w kierunku słynnego mostu Rialto.
Jej niebezpieczny rejs obserwowało wielu turystów, którzy nagrywali zajście i krzyczeli, by wyłączyła silnik.
Po przepłynięciu krótkiego odcinka sprawczyni zamieszania straciła panowanie nad jednostką i z impetem uderzyła w marmurową balustradę przy moście Rialto.