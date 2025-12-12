Snoop Dogg wraca na olimpiadę. Po spektakularnym debiucie jako korespondent podczas letnich igrzysk w Paryżu, amerykański raper nie tylko powróci na antenę NBC podczas zimowych igrzysk we Włoszech, ale obejmie także historyczną rolę – zostanie pierwszym w dziejach „honorowym trenerem” amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej. Komitet Olimpijski i Paraolimpijski USA liczy, że Snoop Dogg wniesie na igrzyska nie tylko energię i humor, ale i autentyczną motywację dla sportowców.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Raper Snoop Dogg pierwszym honorowym trenerem reprezentacji USA / Evan Agostini/Invision / East News

Snoop Dogg - od sceny muzycznej do olimpijskich aren

Kiedy w 2024 roku Snoop Dogg pojawił się na letnich igrzyskach w Paryżu jako specjalny korespondent NBC, świat sportu zyskał nowego, nieoczywistego ambasadora. Popularny raper, znany z przebojów takich jak "Drop It Like It’s Hot", z miejsca podbił serca widzów niebanalnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Jego relacje były szeroko komentowane w mediach społecznościowych, a sam artysta nie tylko relacjonował wydarzenia, ale też brał w nich udział - niósł znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia i wystąpił podczas ceremonii zamknięcia.

Stacja NBC szybko zauważyła, że obecność rapera na igrzyskach to nie tylko medialny strzał w dziesiątkę, ale także szansa na przyciągnięcie młodszej publiczności przed telewizory.

Historyczna rola - pierwszy "honorowy trener" Team USA

Teraz, podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, Snoop Dogg stanie przed nowym wyzwaniem. Amerykański Komitet Olimpijski i Paraolimpijski (USOPC) ogłosił, że raper zostanie pierwszym w historii "honorowym trenerem" reprezentacji USA. To zupełnie nowa funkcja, stworzona specjalnie z myślą o Snoopie, który ma nie tylko relacjonować wydarzenia, ale także motywować sportowców bezpośrednio na miejscu.

Jestem tu po to, by kibicować, podnosić na duchu i może podzielić się z innymi odrobiną mądrości z linii bocznej - skomentował nominację sam Snoop Dogg. Ta drużyna reprezentuje to, co najlepsze w sporcie: talent, serce i zaangażowanie. Jeśli uda mi się wnieść do tego trochę więcej miłości i motywacji, to będzie dla mnie zwycięstwo - dodał.

Motywacja, energia i... dużo śmiechu

Decyzja USOPC nie jest przypadkowa. Organizatorzy są przekonani, że Snoop Dogg, dzięki charyzmie i wyjątkowemu podejściu, może wnieść do drużyny coś więcej niż tradycyjny trener. Od momentu, gdy Snoop poznał sportowców z Team USA, od razu nawiązała się między nimi więź - wzajemny szacunek, szczera ciekawość i mnóstwo śmiechu - podkreśla Sarah Hirshland, dyrektor generalna USOPC. Jego entuzjazm dla Ruchu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego jest zaraźliwy i z radością witamy go oficjalnie w gronie Team Behind the Team - dodała.

Amerykański komitet liczy, że Snoop wykorzysta swoje poczucie humoru i serce, by pomóc zmotywować sportowców w drodze do medali podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku - i nie tylko.