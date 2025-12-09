​Bellano - spokojne miasteczko nad słynnym jeziorem Como we Włoszech - znalazło się na liście najlepszych turystycznych wiosek świata 2025 roku opublikowanej przez Światową Organizację Turystyki. Są na niej miejsca, które mogą poszczycić się autentycznością, ochroną swojego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Bellano zachwyca świat / Shutterstock

Bellano położone jest nad wschodnim brzegiem Como i nazywane "rajem artystów" z uwagi na dużą koncentrację mieszkańców zajmujących się malarstwem, poezją, rzeźbą, muzyką czy fotografią. Choć wioska leży nad popularnym jeziorem, nawet w szczycie sezonu można uniknąć tu tłumów i rozkoszować się spokojem.

Miejscowość zamieszkuje nieco ponad trzy tysiące osób i choć sprawia wrażenie zapomnianego, sennego włoskiego zakątka, ten aspekt stanowi jego oczywisty atut.

Wąskie, kamienne uliczki oferują zbawienny chłód i wytchnienie. Miejscowość zachwyci koneserów autentycznej włoskiej zabudowy oraz miłośników dolce far niente, zwłaszcza podczas niespiesznej kawy na promenadzie.

Bulwar, uznawany za jeden z najpiękniejszych w okolicy Como, koniecznie trzeba odwiedzić o zachodzie słońca, by podziwiać niezwykłą panoramę jeziora.

Orrido di Bellano - największa atrakcja miasteczka

Prawdziwa atrakcja Bellano znajduje się około 450 metrów od stacji kolejowej. Mowa o zachwycającym dziele natury, Orrido di Bellano - wąwozie wyrzeźbionym przez wzburzone wody rzeki Pioverna. To miejsce tworzy niezwykłą symfonię naturalnych dźwięków i krajobrazów.

Szum kotłującej się wody i gra świateł niegdyś inspirowały pisarzy, dziś zachwycają turystów. Wąwóz zwiedza się, spacerując po platformach zawieszonych nad rzeką.