​Polska aktywistka Monika Silva Koniuszek została znaleziona martwa w swoim domu w nadmorskiej miejscowości Montanita w ekwadorskiej prowincji Santa Elena. Okoliczności jej śmierci pozostają niewyjaśnione. W sprawie wszczęto postępowanie, a Unia Europejska apeluje o przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa".

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Nie żyje Monika Silva Koniuszek

Ciało aktywistki odnaleziono w poniedziałek. Informację o rozpoczęciu dochodzenia potwierdziły lokalna prokuratura oraz minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg. Śledczy mają ustalić dokładne przyczyny zgonu.

Czekamy na wyniki sekcji zwłok. Na ten moment mogę powiedzieć, że przypuszcza się, iż kobieta popełniła samobójstwo. Na miejscu zdarzenia znaleziono dowody, które mogą na to wskazywać. Zgodnie ze wstępnymi zeznaniami partnera zmarłej cierpiała ona na depresję - powiedział Reimberg, cytowany przez ekwadorski dziennik "El Comercio"

Dotychczas nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających wersję o samobójstwie. Lokalna policja przekazała, że po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze znaleźli kobietę leżącą na podłodze. Jak dodano, "na pierwszy rzut oka na szyi widoczny był ślad po pętli". O sprawie informują ekwadorskie media, w tym dziennik "El Universo" czy "La Historia".

Śledztwo ws. śmierci Moniki Silvy Koniuszek

Delegacja Unii Europejskiej w Ekwadorze opublikowała komunikat, w którym wyraziła zaniepokojenie śmiercią "europejskiej obywatelki i aktywistki antykorupcyjnej". Przedstawiciele UE przekazali również kondolencje rodzinie i bliskim Moniki Silvy Koniuszek.

W oświadczeniu podkreślono konieczność przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa". Zwrócono także uwagę na zagrożenia, z jakimi mogą mierzyć się działacze społeczni i obrońcy praw człowieka w Ekwadorze.

"Unia Europejska przypomina o znaczeniu ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także o potrzebie zapewnienia im bezpiecznych warunków działania" - napisano w komunikacie.

Jak podaje telewizja Ecuavisa, Monika Silva Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od ponad dekady razem z rodziną. Była związana z Fundacją La Integridad, zajmującą się ujawnianiem przypadków korupcji, szczególnie dotyczących ochrony środowiska i zamówień publicznych.

Według lokalnych mediów kilka miesięcy temu aktywistka informowała w mediach społecznościowych o otrzymywanych groźbach śmierci. Dzięki swojej działalności była znaną postacią w prowincji Santa Elena i angażowała się w działania przeciwko nadużyciom oraz nieprawidłowościom w życiu publicznym.

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