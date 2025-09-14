Tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams wystąpili w sobotę wieczorem na placu Świętego Piotra. Koncert z udziałem dziesiątków tysięcy ludzi odbył się w intencji pokoju, pod hasłem Grace for the World. Towarzyszył mu pokaz multimedialny przy użyciu 3500 dronów. W niedzielę 70 lat kończy papież Leon XIV, który podczas koncertu usłyszał życzenia.

Drony utworzyły wizerunek papieża Franciszka / FILIPPO MONTEFORTE / AFP/EAST NEWS

Wystąpili również między innymi John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, trio Il Volo, Angelique Kidjo, chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny i 400 chórzystów z różnych krajów. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.

Sugestywnym akcentem wieczoru na placu przed bazyliką watykańską było widowisko świetlne przy wykorzystaniu 3500 dronów, inspirowane m.in. arcydziełami z Kaplicy Sykstyńskiej. Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.

Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, Graca Machel, mówiła o konieczności przewrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny.

Amerykański raper Jelly Roll i Andrea Bocelli / FILIPPO MONTEFORTE / AFP/EAST NEWS

Czujemy dziś miłość, czujemy łaskę - powiedział Pharrell Williams. Mówił o sile braterstwa i jedności.

Artysta zachęcił wszystkich, by wznieśli światła z latarek swoich telefonów do nieba jako znak dla całego świata. Tysiące ludzi tańczyły do jego piosenki "Happy".

Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który w niedzielę kończy 70 lat.

Koncert odbył się na zakończenie trzeciej edycji dwudniowego Światowego Spotkania na temat Braterstwa, zorganizowanego przez fundację Fratelli Tutti. Jej nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka.