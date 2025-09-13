Stany Zjednoczone intensyfikują działania na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. "Wojna zakończy się nie na polu walki, lecz przy stole negocjacyjnym" – zadeklarował prezydent USA Donlad Trump w przesłaniu wideo skierowanym do uczestników konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES) w Kijowie.

Donald Trump / Cover Images/East News / East News

Trump ocenił, że jego administracja osiągnęła w ostatnich miesiącach więcej niż poprzednie władze. W ciągu ostatnich trzech miesięcy osiągnęliśmy większy postęp w kierunku pokoju niż Joe Biden przez całe trzy lata (...) Mam nadzieję, że uda nam się powstrzymać zabójstwa i doprowadzić świat do pokoju - stwierdził prezydent USA.

W swoim wystąpieniu Trump nawiązał do niedawnych spotkań z kluczowymi przywódcami - Władimirem Putinem na Alasce oraz Wołodymyrem Zełenskim i liderami europejskimi w Białym Domu - określając je jako "owocne" i "bardzo pozytywne".

Obecny na konferencji specjalny przedstawiciel prezydenta USA, Keith Kellogg, przyznał, że uregulowanie konfliktu okazało się trudniejsze, niż pierwotnie zakładano. Mimo to wyraził optymizm co do przyszłości, podkreślając determinację ukraińskich obrońców, rosnącą jedność zachodnich partnerów oraz przywództwo Donalda Trumpa.

Kellogg zaznaczył, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie muszą oznaczać obecności wojsk lądowych Zachodu, lecz wsparcie logistyczne, powietrzne i wywiadowcze. Kluczowym warunkiem jest jednak osiągnięcie zawieszenia broni.

To nie Ukraińcy są przeszkodą w postępie (do pokoju).Władimir Putin jest przeszkodą, Rosja jest przeszkodą w osiągnięciu tego celu. I mówię, że to trudne, ponieważ próbujemy skłonić obie strony do współpracy. Prezydent Trump jest temu oddany - wyjaśnił Kellogg.

Według niego, rozmowy pokojowe są na zaawansowanym etapie, choć to właśnie teraz sytuacja jest najtrudniejsza. To najcięższa część walki. Jesteśmy na ostatnich 10 jardach. Ale myślę, że jesteśmy niezwykle blisko - podkreślił.

Kellogg dodał, że spójność zachodniego sojuszu oraz bohaterstwo ukraińskich żołnierzy mogą przekonać Władimira Putina do podjęcia rozmów. Myślę, że wszyscy zmierzają we właściwym kierunku - podsumował.

Konferencja Jałtańska Strategia Europejska YES "Jak zakończyć wojnę" odbyła się w Kijowie z inicjatywy Fundacji Wiktora Pinczuka. Wydarzenie zgromadziło kluczowych polityków i ekspertów, którzy debatowali nad możliwymi scenariuszami zakończenia wojny w Ukrainie.