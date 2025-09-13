Kraków stał się dziś areną niezwykłego wydarzenia, które przeniosło mieszkańców i turystów w czasy polskich królów. Z okazji jubileuszu 1000-lecia Królestwa Polskiego, przez miasto przeszedł imponujący korowód artystów, grup rekonstrukcyjnych i muzyków, a Rynek Główny zamienił się w scenę wielkiego multimedialnego spektaklu.

Kronika Polska 1025–2025 / PAP/Łukasz Gągulski / PAP/EPA

Od Bramy Floriańskiej aż po Sukiennice ulicami Krakowa przemaszerowało około 600 wykonawców. Dziesięć ruchomych scen, barwne kostiumy, muzyka na żywo i akrobacje - wszystko to sprawiło, że widzowie mogli poczuć się jak uczestnicy historycznych wydarzeń.

Rycerze w lśniących zbrojach, husarze ze skrzydłami, dworzanie, mieszczki, chłopi, mnisi i uczeni - wszyscy oni odtworzyli atmosferę minionych epok, prezentując bogactwo polskiej kultury i tradycji.

Korowód był tylko wstępem do wielkiego finału, który rozegrał się na Rynku Głównym. Przed Sukiennicami odbył się spektakl teatralny z udziałem artystów Teatru KTO, inspirowany m.in. "Odprawą posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Całość dopełnił widowiskowy mapping 3D, który ożywił fasadę Sukiennic, prezentując sceny z polskiej historii, obrazy bitew, zamków i bohaterów narodowych.

Wydarzenie, przygotowane przez krakowskich twórców, było nie tylko efektowną lekcją historii, ale także pokazem dumy z narodowego dziedzictwa. Przez kilka godzin centrum miasta tętniło życiem, a setki widzów mogły podziwiać zarówno kunszt artystyczny, jak i nowoczesne technologie multimedialne.

"Kronika Polska 1025-2025" to wyjątkowy projekt, który w spektakularny sposób podsumował obchody tysiąclecia Królestwa Polskiego. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało nie tylko wymiar edukacyjny, ale także integracyjny - łącząc pokolenia i przypominając o wspólnych korzeniach.

Ze względu na mocne opady deszczu, wydarzenie rozpoczęło się z opóźnieniem, jednak mimo złej pogody - jak informował reporter RMF FM Paweł Konieczny - publiczność dopisała.