Wielka afera korupcyjna w ukraińskiej energetyce zatacza coraz szersze kręgi. Rząd zawiesił ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenkę w pełnieniu obowiązków - poinformowała w środę premier Julia Swyrydenko.

Minister sprawiedliwości Ukrainy Herman Hałuszczenko został zawieszony / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Rząd Ukrainy zawiesił ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenkę w pełnieniu obowiązków - poinformowała premier Julia Swyrydenko.

Decyzja zapadła po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, a powodem są doniesienia o powiązaniach Hałuszczenki z aferą korupcyjną w ukraińskiej energetyce.

Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przekazała, że Hałuszczenko miał związek z procederem prania brudnych pieniędzy oraz nielegalną kontrolą przepływów finansowych w sektorze gazowym i energetycznym.

"Dziś rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Podjęto decyzję o odsunięciu Hermana Hałuszczenki od pełnienia obowiązków ministra sprawiedliwości" - napisała Julia Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Premier zaznaczyła, że zgodnie z decyzją rządu obowiązki Hałuszczenki przejmie wiceministra sprawiedliwości ds. integracji europejskiej Ludmyła Suhak.

Hałuszczenko: Nie trzymam się stanowiska

Hałuszczenko zapowiedział, że będzie się bronił na drodze prawnej. "Całkowicie się zgadzam: należy podjąć decyzję polityczną, a dopiero potem rozpatrywać wszystkie szczegóły. Nie trzymam się stanowiska ministra i nie będę się go trzymał. Uważam, że zawieszenie na czas dochodzenia jest cywilizowanym i słusznym scenariuszem" - napisał na Facebooku, nie odnosząc się do przyczyn swojego zawieszenia.

We wtorek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowało, że w wielkiej aferze korupcyjnej w krajowym sektorze energetycznym podejrzanych jest siedem osób, a pięć osób zatrzymano. NABU podało, że udokumentowało, jak członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ukrainy Ołeksijowi Czernyszowowi.

Według pozarządowej organizacji Centrum Przeciwdziałania Korupcji wśród biznesmenów, którzy usłyszeli zarzuty, jest Tymur Mindicz - biznesmen i współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał 95, a także współpracownik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W poniedziałek portal Ukrainska Prawda przekazał, że Mindicz wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed przeszukaniem.

Jak wyglądał proceder?

Prokuratorzy SAP podali we wtorek, że Mindicz, organizator całego procederu, nawiązał kontakty z ówczesnym ministrem energetyki (do 17 lipca br.), a późniejszym ministrem sprawiedliwości - Hermanem Hałuszczenką. Za jego pośrednictwem Mindicz miał sprawować kontrolę nad przepływami finansowymi w sektorze gazowym i energetycznym Ukrainy. Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

Zamieszani w aferę mieli systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości od 10 proc. do 15 proc. wartości kontraktów. NABU i SAP opublikowały część nagrań audio z dochodzenia w tej sprawie. Jak podały, duża operacja antykorupcyjna w sektorze energetycznym trwała 15 miesięcy i obejmowała 1000 godzin nagrań audio.