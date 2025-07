Co najmniej cztery osoby zginęły w pożarach w położonej na zachodzie Turcji prowincji Bursa - poinformował dziennik "Hurriyet". Ogień, który od początku lipca trawi kolejne regiony kraju, doprowadził już do śmierci co najmniej 17 osób. Żywioł zaczął zagrażać terenom zabudowanym.

Pożar w prowincji Bursa na zachodzie kraju / ONUR YURTSEVER/AFP / East News

Dramatyczna walka z pożarami w Grecji. Ewakuacja w pobliżu Koryntu Pożary lasów wokół Bursy, czwartego co do wielkości miasta Turcji, wybuchły w sobotę w pobliżu miejscowości Orhaneli i Harmancik. Ogień strawił już ponad 3 tys. hektarów. Minister rolnictwa i leśnictwa Turcji Ibrahim Yumakli poinformował, że z okolicy ewakuowano ponad 3,5 tys. osób, a z ogniem walczy niemal 2 tys. strażaków, do których po nocnej przerwie dołączyły w poniedziałek rano śmigłowce i samoloty gaśnicze. W niedzielę przewożona na miejsce pożaru cysterna z wodą spadła ze wzniesienia na położoną ok. 100 metrów niżej drogę. W wypadku zginęli kierowca oraz dwóch pasażerów samochodu, którzy wspierali walczących z żywiołem strażaków. W Bursie na zawał serca, którego doznał podczas akcji, zmarł jeden ze strażaków. Dotychczas zginęło 17 osób W pożarach, które wybuchają w Turcji od początku lipca, zginęło dotąd 17 osób: cztery w prowincji Bursa, trzy w zachodniej prowincji Izmir i dziesięciu ratowników w północno-zachodnim Eskisehir. W innym pożarze, w położonej na południu prowincji Kahramanmaras, płomienie zniszczyły trzy domy, doprowadziły do ewakuacji 130 osób, a sześciu strażaków wymagało pomocy medycznej po zatruciu dymem. W weekend walczono też z pożarami w Usak, Mersin i Antalyi. Tylko w sobotę służby interweniowały w 76 miejscach w kraju. Walkę z żywiołem utrudnia suchy klimat i wyjątkowe wysoka temperatura powietrza odnotowana w ostatnich dniach na południu i zachodzie Turcji. Omal nie doszło do linczu Minister sprawiedliwości Yilmaz Tunc ogłosił, że prowadzone są dochodzenia w sprawie możliwych podpaleń. W Bursie jeden z podejrzanych, 30-letni Ufuk A., został zatrzymany, gdy miejscowi zauważyli kanister z benzyną w jego samochodzie w pobliżu źródła pożaru. "Mieszkańcy wsi położonej w prowincji omal go nie zlinczowali, twierdząc, że doznał oparzeń kończyn w wyniku podpalenia. Sam twierdził, że były one wynikiem wypadku w domu. Policja interweniowała, aby uspokoić tłum" - przekazał "Hurriyet". Szef tureckiego resortu sprawiedliwości dodał, że w ciągu ostatniego miesiąca wszczęto śledztwa dotyczące możliwych podpaleń w 33 prowincjach i zatrzymano w ich trakcie 97 podejrzanych, z których 21 aresztowano.