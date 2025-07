Nowe jednostki i produkcja dronów

W 2024 roku rosyjska marynarka wojenna ogłosiła powstanie specjalnych pułków dronów morskich, które mają wykorzystywać różne typy bezzałogowych platform - od powietrznych po podwodne. W Petersburgu otwarto nawet specjalny zakład produkcyjny z obiektem do prowadzenia testów przez cały rok.

Choć koncepcja dronów uderzeniowych na morzu nie jest nowa, eksperci podkreślają, że rosyjski pokaz miał raczej charakter propagandowy niż operacyjny. Zarówno sprzęt, jak i taktyka są już dobrze znane obserwatorom wojny na Morzu Czarnym.

Rosjanie zainspirowani Ukrainą

Co ciekawe, część ekspertów zwraca uwagę na "inspirację" rosyjskich konstruktorów rozwiązaniami ukraińskimi. Już w 2023 roku firma KMZ zaprezentowała prototyp "Oduwanczik" (mniszek), który również przypominał ukraińskie konstrukcje. W tym samym roku rosyjski dron morski został użyty w nieudanym ataku na most kolejowy w Odessie.

Wojska Kijowa dysponują kilkoma typami takich maszyn. Ukraińskie bezzałogowe jednostki nawodne (tzw. drony morskie) stały się jednym z kluczowych narzędzi w walce z rosyjską flotą na Morzu Czarnym. Najbardziej znany model, "Sea Baby", może przenosić ładunek wybuchowy o masie do 300 kg i działać na dystansie kilkuset kilometrów. Drony te wykorzystywane są zarówno do ataków na okręty wojenne i most Krymski, jak i do działań rozpoznawczych.

2 maja 2025 roku siły specjalne ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) przeprowadziły natomiast uznaną za spektakularną akcję zestrzelenia rosyjskiego wielozadaniowego myśliwca Su-30. Operację przeprowadzono w rejonie portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, a rosyjski samolot trafiono pociskami odpalonymi z drona morskiego typu Magura. Był to pierwszy przypadek w historii, gdy morski bezzałogowiec zlikwidował myśliwiec w locie.