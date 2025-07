Chińskie władze wszczęły śledztwo wobec byłego opata najsłynniejszego klasztoru buddyjskiego w kraju. Shi Yongxin, do niedawna głowa klasztoru Shaolin, jest podejrzewany o defraudację środków oraz naruszenie zasad etyki buddyjskiej. To powrót do sprawy, która po raz pierwszy wywołała kontrowersje niemal dekadę temu.

Poważne kłopoty mnicha-CEO

Chiny rozpoczynają budowę energetycznego kolosa Zarzuty wobec Shi Yongxina Według oficjalnego komunikatu, opublikowanego przez klasztor Shaolin na platformie WeChat, Shi Yongxin jest podejrzewany o sprzeniewierzenie majątku świątyni oraz złamanie reguł buddyjskich poprzez utrzymywanie wieloletnich relacji z kilkoma kobietami i posiadanie nieślubnych dzieci. Opat, znany pod imieniem dharmy Yongxin, stracił już świadectwo święceń, a sprawą zajmują się odpowiednie służby. To nie pierwsze tego typu zarzuty wobec Shi Yongxina. Już w 2015 roku pojawiły się publiczne oskarżenia o gwałt, defraudację i ojcostwo nieślubnych dzieci. Wówczas jednak władze prowincji Henan oczyściły go z zarzutów, powołując się na brak dowodów. Decyzja o wszczęciu nowego śledztwa po latach wywołała falę komentarzy w chińskich mediach społecznościowych. Wielu zastanawia się, dlaczego sprawa wraca właśnie teraz. Chińskie Stowarzyszenie Buddyjskie szybko odcięło się od byłego opata, informując o anulowaniu jego świadectwa święceń kapłańskich. Organizacja podkreśliła, że działania Shi Yongxina "poważnie zaszkodziły reputacji społeczności buddyjskiej i wizerunkowi mnichów" oraz wyraziła poparcie dla podjęcia kroków prawnych wobec niego. Kim jest Shi Yongxin? Wzlot i upadek mnicha-CEO Shi Yongxin, znany jako "mnich-CEO", przekształcił klasztor Shaolin w globalną markę i biznesowe imperium. Dziś jednak jego kariera stoi pod znakiem zapytania - na jaw wychodzą kolejne oskarżenia o nadużycia, a chińskie władze prowadzą śledztwo w sprawie finansów i obyczajowości byłego opata. Shi Yongxin, urodzony jako Liu Yingcheng, dołączył do klasztoru Shaolin w 1981 roku, gdy świątynia była w ruinie, a mnisi żyli w skrajnym ubóstwie. Szybko zdobył zaufanie przełożonych i w 1999 roku został oficjalnie 30. opatem Shaolin. W ciągu kolejnych lat przekształcił klasztor w nowoczesną instytucję, łączącą tradycję z komercją. Dzięki niemu Shaolin stał się nie tylko centrum buddyzmu i kung-fu, ale także rozpoznawalną na całym świecie marką. Yongxin zainicjował liczne przedsięwzięcia biznesowe: od produkcji żywności i leków, przez szkoły sztuk walki, po międzynarodowe występy mnichów. Współpracował z mediami, organizował konkursy telewizyjne, a nawet planował budowę luksusowego kompleksu "Shaolin Village" w Australii, z hotelem, willami i polem golfowym - informowała agencja Bloomberg. Mnich ze świątyni Shaolin / Shutterstock Komercjalizacja i kontrowersje Pod rządami Yongxina Shaolin stał się symbolem połączenia religii, polityki i biznesu w Chinach. Opat dbał o ochronę marki, walczył z nieautoryzowanym użyciem nazwy Shaolin i modernizował otoczenie świątyni, usuwając nielegalne sklepy i szkoły. Jego działania budziły jednak sprzeciw części mnichów i lokalnej społeczności, a także oskarżenia o zbytnią komercjalizację duchowego dziedzictwa. Yongxin był także aktywny politycznie - zasiadał w Narodowym Kongresie Ludowym i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego. Spotykał się z przywódcami światowymi, a jego pozycja w Chinach wydawała się niepodważalna. W 2015 roku pojawiły się poważne zarzuty wobec Yongxina: gwałt, ojcostwo nieślubnych dzieci, defraudacja środków i nadużycia władzy. Opat i klasztor stanowczo zaprzeczali, nazywając oskarżenia "złośliwym pomówieniem". Sprawą zajęły się jednak chińskie władze, a śledztwo objęło zarówno kwestie obyczajowe, jak i finansowe. Część zarzutów została oficjalnie oddalona - m.in. te dotyczące ojcostwa i rzekomego wydalenia Yongxina z klasztoru w latach 80. XX wieku. Wyniki śledztwa w sprawach ekonomicznych nie zostały jednak upublicznione, a atmosfera wokół opata pozostawała napięta. W opinii wielu Chińczyków, niezależnie od winy, Yongxin jest "zbyt ważny, by upaść" - jego upadek mógłby zagrozić wizerunkowi państwa i samego klasztoru. Mnisi z Shaolin demonstrują swoje umiejętności Dziedzictwo i przyszłość Shaolin Shaolin pod rządami Yongxina stał się światowym symbolem chińskiej kultury, obecnym w popkulturze od filmów po muzykę. Jednak sukces ten ma swoją cenę - coraz częściej pojawiają się głosy krytyki wobec komercjalizacji i odejścia od duchowych wartości. Sukces? - pyta gorzko Wang Yumin, szef ds. kontaktów zagranicznych klasztoru w rozmowie z Bloombergiem. My nie uważamy, że to sukces - podsumowuje, odnosząc się do licznych kontrowersji i oskarżeń, które dziś kładą się cieniem na dorobku "mnicha-CEO".