W samym sercu Chin, wśród rozległych pól ryżowych, kanałów i jezior delty rzeki Jangcy, rozciąga się konstrukcja, która od lat budzi podziw zarówno inżynierów, jak i podróżnych. Danyang–Kunshan Grand Bridge to najdłuższy most kolejowy na świecie, liczący aż 164,8 kilometra. Ten monumentalny projekt nie tylko pobił światowe rekordy, ale także zrewolucjonizował transport kolejowy w jednym z najludniejszych krajów globu.

Wielki Most Danyang-Kunshan jest najdłuższy na świecie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Budowa mostu rozpoczęła się pod koniec 2006 roku i trwała ponad cztery lata. W realizację przedsięwzięcia zaangażowano około 10 tysięcy pracowników, a koszt inwestycji wyniósł zawrotne 8,5 miliarda dolarów. Projekt został powierzony państwowej korporacji China Road and Bridge Corporation, która odpowiada za najważniejsze szlaki komunikacyjne w Chinach.

Most przez wyzwania natury

Danyang-Kunshan Grand Bridge powstał w jednym z najbardziej wymagających terenów - na płaskich polach uprawnych i mokradłach, gdzie częste są powodzie, a podłoże jest grząskie i niestabilne. Dodatkowym wyzwaniem były zagrożenia związane z tajfunami oraz aktywnością sejsmiczną. Inżynierowie musieli więc zaprojektować konstrukcję, która sprosta tym ekstremalnym warunkom.

Cała budowla została wykonana z żelbetu i wznosi się średnio na wysokość około 30 metrów nad ziemią. Most składa się z ponad 2 tysięcy przęseł i biegnie równolegle do rzeki Jangcy, omijając po drodze duże miasta, takie jak Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou i Kunshan. Szczególnie widowiskowy jest dziewięciokilometrowy odcinek przebiegający nad otwartą wodą jeziora Yangcheng.

Konstrukcja mostu została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami antysejsmicznymi. Wiadukt jest odporny na silne trzęsienia ziemi, a także na ekstremalne warunki pogodowe.