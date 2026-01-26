W Innsbrucku doszło do spektakularnej operacji inżynieryjnej, która już została okrzyknięta jednym z najbardziej złożonych przedsięwzięć kolejowych ostatnich lat w Austrii. Nowy most Rauchmühle, ważący aż 1400 ton, został przesunięty niemal 100 metrów przez środek miasta – i to bez użycia choćby jednego dźwigu.
Prace nad wymianą mostu Rauchmühle są częścią szeroko zakrojonej modernizacji infrastruktury kolejowej Innsbrucka. Stara, metalowa, konstrukcja służyła przez ponad 60 lat, codziennie przepuszczając nawet 270 pociągów. Intensywna eksploatacja oraz surowy alpejski klimat sprawiły, że most osiągnął kres swojej technicznej żywotności. Teraz, nowa konstrukcja o imponującej rozpiętości 29 metrów, ma zapewnić bezpieczeństwo i sprawność ruchu kolejowego na kolejne dekady.