Most przesunięty bez dźwigów - jak to możliwe?

Inżynierowie zdecydowali się na niecodzienne rozwiązanie. Zamiast tradycyjnego podnoszenia mostu za pomocą potężnych dźwigów, zastosowano nowoczesne samobieżne platformy transportowe SPMT (Self-Propelled Modular Transporters). Te specjalistyczne pojazdy, znane głównie z przemysłu ciężkiego, pozwalają na precyzyjne manewrowanie ogromnymi ładunkami nawet w gęsto zabudowanych przestrzeniach miejskich.

Operacja rozpoczęła się od powolnego podniesienia mostu na wysokość ponad 5 metrów przy użyciu hydraulicznych podnośników. Ten etap wymagał niezwykłej precyzji i cierpliwości - każda niekontrolowana zmiana mogła zagrozić stabilności całej konstrukcji. Następnie do akcji wkroczyło 12 jednostek SPMT, wyposażonych w 56 osi i 112 kół. Z prędkością zaledwie 1-2 km/h most został przesunięty na swoje docelowe miejsce nad ulicą Hallerstraße.

Precyzja i bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas transportu most został dodatkowo obrócony o około 90 stopni, by idealnie wpasować się w nowe podpory. Inżynierowie podkreślają, że wybrana metoda była nie tylko bezpieczniejsza, ale również znacznie bardziej precyzyjna niż tradycyjne podnoszenie dźwigami, zwłaszcza w zatłoczonym centrum miasta.

To jedna z najbardziej skomplikowanych operacji, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na austriackiej kolei - komentują eksperci zaangażowani w projekt.

Choć główny etap przenoszenia mostu zakończył się sukcesem, prace na miejscu wciąż trwają. W najbliższych dniach ekipy montażowe zajmą się instalacją łożysk, wykończeniem podpór, montażem urządzeń kolejowych oraz przygotowaniem torów do ponownego otwarcia linii. Nowy most ma zostać w pełni oddany do użytku jeszcze przed końcem miesiąca.