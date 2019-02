Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz, w tym m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, odbyła się w piątek wieczorem w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie msza żałobna w intencji premiera Jana Olszewskiego. Następnie trumna z ciałem b. premiera Jana Olszewskiego wyruszyła, wraz z odprowadzającym ją konduktem, z kancelarii premiera do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.

W mszy uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki / Jakub Kamiński / PAP/EPA

W mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha - chrześniak i krewny zmarłego - uczestniczyli także marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier Beata Szydło, członkowie rządu, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

O godz. 20 trumna z ciałem byłego premiera wyruszyła w kondukcie z KPRM do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Trumnę z gmachu kancelarii premiera wynieśli żołnierze. Trumna, przykryta biało-czerwoną flagą, została umieszczona na wojskowej lawecie. Następnie w kondukcie ruszyła Alejami Ujazdowskimi w stronę Nowego Światu, by dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej na Starym Mieście, gdzie zostanie wystawiona.

Uroczystości pożegnania Jana Olszewskiego rozpoczęły się w piątek rano, kiedy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przywieziono trumnę z jego ciałem. Główne uroczystości pogrzebowe b. premiera zaplanowano na sobotę. O godz. 11 odbędzie się msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela; między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.



Następnie na lawecie wojskowej w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończą się uroczystości.



Jan Olszewski zmarł w ub. czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.