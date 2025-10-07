"To jest awanturnica. Myślę, że ma problem z kontrolowaniem gniewu" - powiedział o szwedzkiej aktywistce Grecie Thunberg prezydent USA Donald Trump. Wyraził też przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie Strefy Gazy.

Greta Thunberg / LLUIS GENE / AFP/EAST NEWS

Prezydent został poproszony przez dziennikarkę o komentarz do aresztowania i deportacji przez Izrael aktywistów z flotylli humanitarnej, w tym Grety Thunberg.

To jest po prostu awanturnica. Już nie zajmuje się środowiskiem, teraz zajmuje się tym - powiedział Trump.

To jest awanturnica. Myślę, że ma problem z kontrolowaniem gniewu. Myślę, że powinna iść do lekarza. To młoda osoba. Jest tak rozzłoszczona, szalona! - dodał.

W przeszłości Trump również zarzucał szwedzkiej aktywistce problemy z kontrolą gniewu. Za "niedorzeczne" uznał przyznanie jej przez tygodnik "Time" tytułu człowieka roku 2019. "Greta musi popracować nad swoim problemem z opanowywaniem gniewu, a potem pójść na dobry, staroświecki film z przyjacielem! Wyluzuj Greta, wyluzuj!" - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

W poniedziałek prezydent odniósł się też do trwających negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wyraził przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia i że czynione są "ogromne postępy" w tej kwestii.

Hamas zgadza się na bardzo ważne rzeczy - dodał, nie precyzując, o jakie kroki chodzi.