Sąd Najwyższy stanu Massachusetts uznał, że pozwy przeciwko Uniwersytetowi Harvarda w sprawie skandalu związanego z kradzieżą i sprzedażą części ludzkich zwłok przez byłego kierownika kostnicy mogą być rozpatrywane. Sąd uznał, że uczelnia mogła nie dopełnić obowiązku godnego traktowania przekazanych szczątków - podaje Reuters.

Sąd Najwyższy stanu Massachusetts orzekł w poniedziałek, że Uniwersytet Harvarda może zostać pozwany przez rodziny, które oddały uczelni ciała bliskich / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Najwyższy Massachusetts orzekł, że sędzia sądu pierwszej instancji niesłusznie oddalił pozwy rodzin, które domagały się pociągnięcia Uniwersytetu Harvarda do odpowiedzialności za działania Cedrica Lodge’a, byłego kierownika uczelnianej kostnicy. Lodge przez lata sekcjonował, kradł i sprzedawał części ciał, które zostały przekazane uczelni w celach naukowych.

Sędzia Scott Kafker, pisząc w imieniu jednogłośnego składu sędziowskiego, podkreślił, że powodowie wykazali, iż Harvard mógł nie działać w dobrej wierze, a "przerażające i pozbawione godności traktowanie zwłok trwało przez lata".

Harvard miał prawny obowiązek zapewnić godne traktowanie i utylizację szczątków ludzkich, i w tym zakresie poniósł sromotną porażkę, co sam przyznał - napisał Kafker.

Skradzione głowy, mózgi, narządy

Sąd przywrócił także roszczenia wobec dyrektora zarządzającego programem darowizn anatomicznych na Harvardzie. Uczelnia nie odniosła się do prośby o komentarz w tej sprawie.

Cedric Lodge oczekuje obecnie na wyrok po tym, jak w maju przyznał się do winy w sprawie przewożenia skradzionych części ciał przez granice stanowe. Prokuratura ustaliła, że od 2018 roku Lodge wykradał z kostnicy m.in. głowy, mózgi, skórę i narządy, a następnie wraz z żoną sprzedawał je w New Hampshire.

Harvard oskarżony o zaniedbania

W sumie 47 krewnych osób, których ciała zostały przekazane Harvardowi, złożyło 12 pozwów przeciwko uczelni, zarzucając jej zaniedbanie i przymykanie oka na działania Lodge’a aż do jego oskarżenia w 2023 roku.

Wcześniej sąd uznał, że Harvard korzysta z szerokiego immunitetu, jeśli działał w dobrej wierze, realizując zapisy stanowej ustawy o darowiznach anatomicznych. Jednak sędzia Kafker wskazał, że pozwy dostatecznie wykazują, iż Harvard nie wdrożył odpowiednich procedur, które mogłyby zapobiec procederowi rozczłonkowywania i sprzedaży części ciał.

Jeffrey Catalano, prawnik reprezentujący rodziny, z zadowoleniem przyjął decyzję sądu. Moi klienci czują, że ich prawo do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego do tego dochodziło na terenie Harvardu przez tak długi czas, zostało potwierdzone - podkreślił.