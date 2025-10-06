Nie milkną echa dymisji premiera Francji Sebastiena Lecornu. Prezydent Francji Emmanuel Macron dał czas do środy ustępującemu premierowi na rozmowy "ostatniej szansy" z partiami politycznymi. Lecornu podał się do dymisji w poniedziałek rano, zaledwie kilkanaście godzin po przedstawieniu wstępnego składu swego rządu.
Jak podał Pałac Elizejski w komunikacie, prezydent powierzył Lecornu, który po dymisji zarządza sprawami bieżącymi, zadanie "ostatecznych negocjacji, w celu zdefiniowania płaszczyzny na rzecz działań i stabilności dla kraju".
We wtorek rano Lecornu spotka się z partiami politycznymi.
Poinformował, że przyjął prośbę prezydenta o prowadzenie ostatnich dyskusji z siłami politycznymi. "Powiem szefowi państwa w środę wieczorem, czy jest to możliwe, czy nie, tak aby mógł wyciągnąć wszelkie płynące z tego wnioski" - napisał Lecornu na platformie X.