​Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że "w pewnym sensie" podjął decyzję w sprawie dostawy pocisków Tomahawk do Ukrainy. Zastrzegł jednak, że "chciałby się dowiedzieć, co zamierzają z nimi zrobić".

Prezydent USA Donald Trump / Shutterstock

Deklaracja Donalda Trumpa jest o tyle zaskakująca, że jak donosiła agencja Reutera - powołując się na swoje źródła - przekazanie Ukrainie przez administrację USA pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk miało okazać się niewykonalne. Obecne zapasy są bowiem przeznaczone dla amerykańskiej marynarki wojennej i na inne cele. Z kolei rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył w ubiegłym tygodniu, że dostarczenie Ukrainie amerykańskich pocisków Tomahawk "zaszkodzi stosunkom rosyjsko-amerykańskim".

Jak informowaliśmy wcześniej, z dokumentów Pentagonu wynika, że amerykańska marynarka wojenna, która jest głównym użytkownikiem Tomahawków , kupiła dotychczas 8959 tych rakiet. Średnia cena jednej sztuki to 1,3 mln dolara. Tomahawki są produkowane od połowy lat 80. W ostatnich latach średnio produkowanych jest od 55 do 90 sztuk rocznie. Według danych budżetowych Pentagonu w 2026 roku planowany jest zakup 57 tych pocisków.

Źródło Reutera przekazało, że USA mogą rozważyć pozwolenie europejskim sojusznikom na zakup innej broni dalekiego zasięgu i dostarczanie jej Ukrainie, ale jest to mało prawdopodobne, by objęło to Tomahawki.

Z kolei jak przekazywały amerykańskie media, prezydent USA Donald Trump powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu w ubiegłym tygodniu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji. Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.

W niedzielę natomiast wiceprezydent J.D .Vance potwierdził wcześniejsze doniesienia prasy oraz słowa prezydenta Ukrainy, który powiedział, że poprosił Trumpa o sprzedaż Tomahawków, na co otrzymał odpowiedź "popracujemy nad tym".

Groźby Putina

W czwartek przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że dostarczenie Ukrainie amerykańskich pocisków Tomahawk zaszkodzi stosunkom rosyjsko-amerykańskim. Jego zdaniem nie jest możliwe użycie rakiet Tomahawk bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich. Wyraził opinię, że siły rosyjskie będą zestrzeliwać te pociski i "doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej".

Ukraińcy kilka razy podnosili temat Tomahawków w rozmowach z USA w ostatnim roku. Był to jedyny rodzaj uzbrojenia z listy, na którego sprzedaż krajom NATO dla Ukrainy nie zgodził się prezydent Trump - przekazało źródło serwisu Axios.