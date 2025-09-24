Polscy obywatele biorący udział w misji humanitarnej Flotylla Global Sumud są bezpieczni i przebywają obecnie w Grecji - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To reakcja na doniesienia o ataku dronów na statki zmierzające z pomocą do Strefy Gazy.

/ MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

W nocy z wtorku na środę doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem międzynarodowej Flotylli Global Sumud, która zmierzała do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Aktywiści poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Wśród trafionych jednostek znalazły się statki włoskie, angielskie i polskie. Flotylla składa się z aktywistów propalestyńskich z ponad 40 krajów, w tym znanej szwedzkiej działaczki Grety Thunberg.

MSZ: Polacy są bezpieczni

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wszyscy polscy uczestnicy flotylli są bezpieczni i nie odnieśli obrażeń. Obecnie przebywają w Grecji, gdzie jedna z jednostek jest naprawiana. Resort zalecił uczestnikom kontakt z polskimi służbami konsularnymi, które mogą zapewnić wsparcie na miejscu.

Poseł Franciszek Sterczewski z KO, który znajduje się na pokładzie polskiego statku powiedział, że uczestnicy oczekują jasnego stanowiska MSZ, że nocny atak na naszą flotyllę humanitarną dla Strefy Gazy stanowi złamanie prawa międzynarodowego.

Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński, nie ma jeszcze potwierdzenia, do kogo należały drony ani na jakich wodach doszło do incydentu. Rzecznik przekazał również, że poseł Sterczewski nie komunikował się z MSZ tylko udostępnił wpisy na platformie X.

Resort jest w stałym kontakcie z partnerami międzynarodowymi oraz greckimi służbami. Przypomina też o ostrzeżeniach dotyczących przebywania w strefach działań wojennych i podkreśla, że polska służba konsularna nie zawsze może udzielić pomocy w takich warunkach. Ambasada RP w Tel Awiwie koordynuje działania z placówkami innych krajów, a także utrzymuje kontakt z izraelskim sztabem kryzysowym.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Celem międzynarodowej flotylli jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom. W Strefie Gazy trwa poważny kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Organizacje humanitarne alarmują, że ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest niewystarczająca, jednak państwo izraelskie odpiera zarzuty o przyczynianie się do pogorszenia sytuacji.