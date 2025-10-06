"Dziś z Izraela do Grecji i na Słowację deportowano 171 kolejnych prowokatorów z flotylli Hamas-Sumud, w tym Gretę Thunberg. Deportowani to obywatele Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Stanów Zjednoczonych" - poinformowało w poniedziałek po południu izraelskie MSZ. Wcześniej Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland informowała, że Polacy, którzy płynęli z pomocą humanitarną, opuszczą w poniedziałek więzienie i najprawdopodobniej trafią do Grecji.

Troje zatrzymanych Polaków - poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak - znajdowało się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud, która została zatrzymana przez Izrael. W piątek polscy obywatele z flotylli płynącej do Gazy odmówili dobrowolnej deportacji. W niedzielę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski informował, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

Organizatorzy flotylli Sumud: Wszyscy Polacy wyjdą w poniedziałek z więzienia i opuszczą Izrael

W poniedziałek po południu Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland informowała, że Polacy opuszczą więzienie i że po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej. "Pozwoli to uzyskać informacje na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani" - dodał w komunikacie polski organizator konwoju. Mają trafić do kraju trzeciego, najprawdopodobniej do Grecji.

Global Movement to Gaza Poland zaznaczył, że według dotychczasowych informacji stan fizyczny Omara Farisa był pogorszony, natomiast Nina Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Izrael: "Deportowano 171 kolejnych prowokatorów"

Dlaczego Izrael zatrzymał flotyllę z pomocą humanitarną dla Gazy?

Przypomnijmy - konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela. Globalna Flotylla Sumud deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i podkreślały, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

Co z aktywistką z Gretą Thunberg?

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg będzie w poniedziałek deportowana z Izraela do Aten wraz z grupą 27 greckich aktywistów - przekazywał w poniedziałek po południu portal Times of Israel. 

W tym samym czasie Reuters - powołując się na izraelskie władzie - podał, że kolejnych 171 aktywistów z flotylli z pomocą dla Gazy, w tym właśnie aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, już zostało deportowanych do Grecji i na Słowację.

