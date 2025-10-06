"Dziś z Izraela do Grecji i na Słowację deportowano 171 kolejnych prowokatorów z flotylli Hamas-Sumud, w tym Gretę Thunberg. Deportowani to obywatele Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Stanów Zjednoczonych" - poinformowało w poniedziałek po południu izraelskie MSZ. Wcześniej Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland informowała, że Polacy, którzy płynęli z pomocą humanitarną, opuszczą w poniedziałek więzienie i najprawdopodobniej trafią do Grecji.

Statki należące do flotylli Sumud, wrzesień 2025 / FETHI BELAID/AFP/East News / East News

Troje zatrzymanych Polaków - poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak - znajdowało się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud, która została zatrzymana przez Izrael. W piątek polscy obywatele z flotylli płynącej do Gazy odmówili dobrowolnej deportacji . W niedzielę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski informował, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju , mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

Organizatorzy flotylli Sumud: Wszyscy Polacy wyjdą w poniedziałek z więzienia i opuszczą Izrael

W poniedziałek po południu Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland informowała, że Polacy opuszczą więzienie i że po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej. "Pozwoli to uzyskać informacje na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani" - dodał w komunikacie polski organizator konwoju. Mają trafić do kraju trzeciego, najprawdopodobniej do Grecji.

Global Movement to Gaza Poland zaznaczył, że według dotychczasowych informacji stan fizyczny Omara Farisa był pogorszony, natomiast Nina Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Izrael: "Deportowano 171 kolejnych prowokatorów"

