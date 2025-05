Podczas konferencji prasowej w Białym Domu, prezydent USA Donald Trump podzielił się z dziennikarzami swoją rolą w osiągnięciu zawieszenia broni między Indiami a Pakistanem. Trump stwierdził, że dzięki jego mediacji udało się uniknąć "okropnej wojny nuklearnej", w której "miliony ludzi mogłyby zginąć".

Donald Trump twierdzi, że powstrzymał wojnę nuklearną (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Powstrzymaliśmy konflikt nuklearny. Myślę, że to mogłaby być okropna wojna nuklearna. Miliony ludzi mogłyby zginąć. Więc jestem bardzo z tego dumny - powiedział Trump podczas konferencji prasowej na temat obniżenia ceny leków w Białym Domu.

Prezydent USA wyjaśnił, że kluczowym elementem jego strategii było wykorzystanie handlu jako narzędzia nacisku. Powiedziałem: 'chodźcie, będziemy z wami dużo handlować (...) jeśli to zatrzymacie, będziemy handlować. Jeśli tego nie zatrzymacie, nie będziemy handlować' - relacjonował Trump, podkreślając, że wykorzystanie handlu w dyplomacji jest nowatorskie.

Ludzie nigdy tak naprawdę nie używali handlu w taki sposób, jak ja, mogę wam powiedzieć. I nagle powiedzieli: "myślę, że przestaniemy". I tak zrobili, i zrobili to z wielu powodów, ale handel jest czymś wielkim - ocenił.

Zdaniem prezydenta, w procesie negocjacyjnym ważną rolę odegrali także sekretarz stanu USA Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance, którzy wspierali Trumpa w dążeniu do "natychmiastowego, pełnego i stałego" zawieszenia broni. Choć władze Indii minimalizowały rolę USA w osiągnięciu porozumienia, premier Pakistanu Shehbaz Sharif otwarcie chwalił Trumpa i jego przywództwo.

Konflikt na granicy indyjsko-pakistańskiej

Starcia zbrojne między dwoma państwami posiadającymi broń atomową rozpoczęły się 7 maja, po ataku Indii na cele w Pakistanie. Był to odwet za atak terrorystyczny w Pahalgam, w indyjskiej części Kaszmiru. W odpowiedzi Pakistan przeprowadził serię uderzeń na cele w Indiach, co doprowadziło do wzajemnych ostrzałów i śmierci co najmniej 66 osób.

Agencja Reutera podała w sobotę, powołując się na szefa resortu spraw zagranicznych Pakistanu Ishaqa Dara, że Delhi i Islamabad porozumiały się w kwestii pełnego zawieszenia broni. Potwierdziła tym samym słowa Trumpa, który wcześniej ogłosił w internecie, że oba państwa zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni.