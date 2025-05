"Inicjatywa jest teraz po stronie rosyjskiej" - skomentował Ołeh Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie osobiście czekał na Władimira Putina w Stambule. Prezydent Ukrainy odpowiedział w ten sposób na nocne oświadczenie przywódcy Rosji, w którym zaproponował wznowienie negocjacji pokojowych 15 maja w Stambule "bez warunków wstępnych".

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Pałacu Elizejskim w Paryżu / Abaca / East News

Putin zaproponował wznowienie negocjacji pokojowych. Prezydent Rosji zaproponował rozmowy bez warunków wstępnych, które miałyby odbyć się 15 maja w Stambule.

Ukraina nie zgadza się na warunki Putina. Ołeh Biłecki ocenił propozycję jako pozbawioną logiki, wskazując, że Putin stawia spotkanie jako warunek rozpoczęcia negocjacji.

Czy rozmowy przyniosą realne efekty? Ukraińskie nadzieje na porozumienie są umiarkowane, a wojna trwa nadal.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Putin podejmie rozmowy pokojowe? "Piłka po rosyjskiej stronie"

Odwrócona logika Putina

To była jasna logika - najpierw bezwarunkowe zawieszenie broni, dalej rozmowy pokojowe. To ma być fundament tych rozmów - kiedy nie strzelają armaty, wtedy zaczynają się rozmowy i zaczyna działać dyplomacja - ocenił propozycję europejskich przywódców Biłecki.

To jest pozbawione logiki. Najpierw ma być spotkanie i podczas tego spotkania rozmowy o zawieszeniu broni. To jest pozbawione sensu. Wtedy to nie jest bezwarunkowe zawieszenie broni - to jest warunek spotkania w Turcji - odpowiedział pytany o nocne oświadczenie Putina.

Wezwanie Donalda Trumpa

Prezydent USA we wpisie na platformie "Truth Social" wezwał Ukrainę do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji pokojowych. Trump ocenił również, że prezydent Putin nie chce porozumienia w sprawie zawieszenia broni, lecz spotkania w czwartek w Turcji, aby negocjować możliwe zakończenie rozlewu krwi.

To jest sygnał pozytywny. Teraz chyba najważniejsze, żeby strona amerykańska, w osobie Donalda Trumpa, trzymała się tej logiki i tego, co słyszymy ze stolic europejskich - ocenił Biłecki.

Umiarkowane nadzieje na porozumienie

Jeżeli nie uda się, to będzie kolejna deklaracja, że Ukraina jest gotowa rozmawiać, przede wszystkim z Władimirem Putinem - wyraził dziennikarz ukraińskiego Radia NV, dodając, że rozmowy są istotne, nawet jeśli nie przyniosą efektów.

Pytany o nastroje w Ukrainie wobec najbliższych negocjacji, Biłecki nie okazywał entuzjazmu. Nie widzę za dużo optymizmu ze strony ukraińskiej. Wojna trwa i nadal należy przygotowywać się do dalszej kontynuacji walki. To działania póki co dyplomatyczne i nie wiadomo, co odpowie i jak się zachowa Rosja - podsumował Ołeh Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24.

Opracowanie: Tadeusz Węsierski