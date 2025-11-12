Katastrofa tureckiego samolotu. 20 wojskowych nie żyje

Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało w środę, że w katastrofie wojskowego samolotu transportowego w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Do wypadku doszło we wtorek, gdy maszyna typu C-130 wystartowała z Azerbejdżanu w kierunku Turcji i rozbiła się na terenie Gruzji. To najtragiczniejszy incydent wojskowy w Turcji od 2020 roku.

Przyczyna katastrofy nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Tureckie i gruzińskie służby rozpoczęły inspekcję miejsca zdarzenia w gminie Sighnaghu w regionie Kachetii w Gruzji w środę o godzinie 07:30 czasu miejscowego. Wstępne nagrania z miejsca katastrofy, o których donosi Reuters, pokazują fragmenty poskręcanego metalu rozrzucone na trawiastym wzgórzu. W mediach społecznościowych pojawiły się niezweryfikowane nagrania, na których widać, jak samolot rozpada się w powietrzu i spada na ziemię w płomieniach.