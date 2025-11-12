Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zareagowało na katastrofę wojskowego samolotu Tureckich Sił Powietrznych. Urząd złożył kondolencje rodzinom ofiar. W wypadku, do którego doszło na terenie Gruzji, zginęło 20 tureckich wojskowych.

  • We wtorkowej katastrofie tureckiego samolotu wojskowego C-130 w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Przyczyny wypadku są badane.
  • Na miejscu pracują tureckie i gruzińskie służby, a kondolencje przekazali m.in. szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz, przywódcy Azerbejdżanu, Gruzji oraz sekretarz generalny NATO.
  • Producent maszyny, Lockheed Martin, zadeklarował wsparcie w śledztwie dotyczącym tragedii.
"Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Sławomir Cenckiewicz - jest głęboko zasmucony wiadomością o tragicznej katastrofie samolotu C-130 w Gruzji" - przekazało Biuro za pośrednictwem serwisu X. "BBN składa najszczersze kondolencje i łączy się w modlitwie z pogrążonymi w żałobie rodzinami poległych" - dodano.

Katastrofa tureckiego samolotu. 20 wojskowych nie żyje

Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało w środę, że w katastrofie wojskowego samolotu transportowego w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Do wypadku doszło we wtorek, gdy maszyna typu C-130 wystartowała z Azerbejdżanu w kierunku Turcji i rozbiła się na terenie Gruzji. To najtragiczniejszy incydent wojskowy w Turcji od 2020 roku.

Przyczyna katastrofy nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Tureckie i gruzińskie służby rozpoczęły inspekcję miejsca zdarzenia w gminie Sighnaghu w regionie Kachetii w Gruzji w środę o godzinie 07:30 czasu miejscowego. Wstępne nagrania z miejsca katastrofy, o których donosi Reuters, pokazują fragmenty poskręcanego metalu rozrzucone na trawiastym wzgórzu. W mediach społecznościowych pojawiły się niezweryfikowane nagrania, na których widać, jak samolot rozpada się w powietrzu i spada na ziemię w płomieniach.

Lista ofiar i kondolencje z całego świata

Ministerstwo Obrony Turcji opublikowało listę 20 żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie. Kondolencje Ankarze przekazali m.in. przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Swoje wsparcie wyraził również ambasador USA w Turcji Tom Barrack.

Współpraca międzynarodowa i wsparcie producenta samolotu

Minister obrony Turcji Yasar Guler rozmawiał we wtorek ze swoimi odpowiednikami z Gruzji i Azerbejdżanu oraz z szefem sztabu Azerbejdżanu na temat akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Amerykańska firma Lockheed Martin, producent samolotu C-130 Hercules, wyraziła kondolencje i zadeklarowała pełną współpracę podczas śledztwa.

C-130 Hercules - wszechstronny wojskowy transportowiec

C-130 Hercules to czterosilnikowy, turbośmigłowy samolot transportowy, szeroko wykorzystywany przez siły zbrojne na całym świecie. Może startować i lądować na nieprzygotowanych pasach startowych, przewozić żołnierzy, sprzęt i ładunki. Jego uniwersalna konstrukcja pozwala także na wykorzystanie w roli samolotu wsparcia ogniowego, do operacji desantowych i rozpoznawczych. Obecnie jest jednym z głównych taktycznych samolotów transportowych w wielu armiach.