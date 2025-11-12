Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zareagowało na katastrofę wojskowego samolotu Tureckich Sił Powietrznych. Urząd złożył kondolencje rodzinom ofiar. W wypadku, do którego doszło na terenie Gruzji, zginęło 20 tureckich wojskowych.
- We wtorkowej katastrofie tureckiego samolotu wojskowego C-130 w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Przyczyny wypadku są badane.
- Na miejscu pracują tureckie i gruzińskie służby, a kondolencje przekazali m.in. szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz, przywódcy Azerbejdżanu, Gruzji oraz sekretarz generalny NATO.
- Producent maszyny, Lockheed Martin, zadeklarował wsparcie w śledztwie dotyczącym tragedii.
"Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Sławomir Cenckiewicz - jest głęboko zasmucony wiadomością o tragicznej katastrofie samolotu C-130 w Gruzji" - przekazało Biuro za pośrednictwem serwisu X. "BBN składa najszczersze kondolencje i łączy się w modlitwie z pogrążonymi w żałobie rodzinami poległych" - dodano.