Rosja jest gotowa do wznowienia negocjacji pokojowych z Ukrainą w Stambule - poinformowała w środę agencja TASS, powołując się na przedstawiciela rosyjskiego MSZ. Strony nie spotkały się w rozmowach dyplomatycznych od lipca. Kreml oskarża Kijów o blokowanie procesu pokojowego.

Na czele rosyjskiej delegacji w Stambule stał Władimir Miediński / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Według rosyjskiej agencji TASS, Aleksiej Poliszczuk z MSZ Rosji podkreślił, że to Turcja wielokrotnie apelowała o powrót do rozmów pokojowych. "Rosyjska delegacja jest gotowa, piłka jest po stronie Ukrainy" - stwierdził Poliszczuk.

Ostatnie bezpośrednie rozmowy odbyły się 23 lipca w Stambule i trwały zaledwie 40 minut. Wówczas strona ukraińska zaproponowała spotkanie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina w sierpniu. Kreml odpowiedział, że Putin jest gotów do rozmów, ale tylko w Moskwie - na co Kijów nie wyraził zgody ze względów na bezpieczeństwo ukraińskiego przywódcy.

Jeśli chcecie mieć pewność, że rozmowy się nie odbędą zaproście mnie do Moskwy - ironizował wówczas Zełenski.

Rosja obarczyła Ukrainę odpowiedzialnością za blokowanie procesu pokojowego, natomiast szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha i większość komentatorów zachodnich uznali, że jest to kolejna kremlowska próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd i podyktowania nieakceptowalnych warunków.

Kijów kategorycznie odrzuca zarzuty o spowodowanie dyplomatycznego impasu, wielokrotnie podkreślając publicznie, że jest gotów kontynuować rozmowy pod warunkiem zatrzymania działań wojennych na obecnej linii frontu. Moskwa domaga się od Ukrainy oddania terytoriów całego Donbasu razem z pasem twierdz i umocnień.