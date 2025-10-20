Władze hiszpańskiego miasta Terrassa wydały czasowy zakaz adopcji czarnych kotów. Choć taka decyzja może oburzać miłośników zwierząt, okazuje się, że została podjęta w trosce o dobro czworonogów. Ma związek ze zbliżającym się Halloween.

W Terrassie w Hiszpanii wprowadzono czasowy zakaz adopcji czarnych kotów obowiązujący do 10 listopada.

Celem jest zapobieganie traktowaniu tych kotów jak halloweenowych rekwizytów i ochrona ich przed krzywdzeniem.

Czarne koty są często kojarzone z pechem i czarami w europejskiej kulturze, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

O zakazie dotyczącym adopcji czarnych kotów pisze m.in. BBC. Obowiązuje on aż do 10 listopada. Został wprowadzony po ostrzeżeniach ze strony organizacji dbających o prawa zwierząt.

Lokalne władze tłumaczą, że chodzi o to, by nikt nie traktował czarnych kotów jak halloweenowych rekwizytów i nie robił im krzywdy. W kulturze europejskiej te zwierzęta często kojarzone są z czarami i postrzegane jako symbol pecha.

Zastępca burmistrza Terrassy Noel Duque powiedział stacji telewizyjnej RTVE, że liczba wniosków o adopcję czarnych kotów zwykle wzrasta w tym mieście w okresie Halloween.



Staramy się zapobiegać adopcjom podejmowanym pod wpływem mody lub impulsu. Staramy się też zapobiegać makabrycznym praktykom - dodał Duque.

BBC odnotowuje, że rada miasta nie dysponuje informacjami o przypadkach okrucieństwa wobec czarnych kotów na terenie Terrassy. Takie sytuacje miały się jednak zdarzać w innych miejscowościach.

Terrassa to miasto, w którym według oficjalnych danych żyje ponad 9800 kotów. W lokalnym schronisku na adopcję czeka około 100 - w tym 12 czarnych.